Kayseri'deki ekonomi çevrelerinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine destek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek verdi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, ülke olarak tüm dünyaya örnek olacak şekilde tarihi günleri hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

"Türkiye’nin 2023 ve daha sonraki yıllara ait hedeflerini gerçekleştirme noktasında, ekonomik reform odaklı, yatırım hamlelerinin devam ettiği verimli ve hayırlı bir dönem olmasını, demokratikleşme, güven, istikrar ve ekonomik refahın devamlılığının sağlanmasında çalışmalara kararlılıkla imza atılacağına ve hızlı bir şekilde atılımların yapılacağına, birlik ve dayanışma içerisinde, yeni, büyük ve güçlü Türkiye’de yaşanmakta olan bu değişim ve gelişim hamlesinden güçlenerek ve daha da gelişerek hep birlikte çıkacağımıza olan inancımız tamdır." ifadelerini kullanan Nursaçan, ülkenin kalkınması ve gelişmesi için çaba gösteren iş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ekonomiye değer katmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Nursaçan, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ve kutlu yürüyüşe devam inancından hareketle yeni sistemin ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini değerlendiren KTO Başkanı Gülsoy ise gerek iş dünyası, gerek bürokrasi gerekse siyasette etkin isimlerden oluşan yeni kabinenin Türkiye'nin son 16 yılda kazandığı ivmeyi daha yukarı taşıyacağına inandığını vurguladı.

Bakanlar Kuruluna atanan her bir ismin, kendi alanında deneyimli, farklı sektörlerin sorunlarını iyi bilen temsilciler olmasının sürdürülebilir hızlı büyüme konusunda umut vadettiğini belirten Gülsoy, yeni sistemle birlikte artık bürokratik işlemlerin hız kazanacağını aktardı.

İş dünyası olarak beklentilerinin, hızlı bir reform dönemi ve atılacak tüm önemli adımlarda ortak aklın devrede tutulması olduğuna dikkat çeken Gülsoy, şunları kaydetti:

"Milletin iradesiyle kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fiilen başlaması ile ülkedeki istikrar ve güven daha da güçlenecektir. Terörün son bulduğu, sürdürülebilir güven ve istikrarın hakim olduğu, ekonomiye yoğunlaşıldığı bir ortam sağlandıktan sonra iş dünyası olarak bizlere düşen, yeniden işlerimize odaklanmaktır. 2023 hedeflerine adım adım yaklaşırken 2053-2071 hatta 2123 hedeflerine ulaşabilecek daha müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmalı, ülkemizin dirilişine katkı sağlamalıyız. Ayrıca yeni oluşan kabinede hemşehrimiz Sayın Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanı olarak görev alması, Kayserili olarak bizleri onurlandırmıştır. Sayın Hulusi Akar’a yeni görevinde başarılar diliyor, hayırlı hizmetler yapmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."



KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci de iş dünyası olarak ekonomi, sanayi ve ticarete odaklanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında konusunda uzman bakanların oluşturduğu yeni kabine ile yeni başarı hikayeleri yazılacağına, Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine inandıklarını belirtti.