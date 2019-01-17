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Kayseri'ye hibe desteğiyle model fabrika kurulacak

- Yaklaşık 2 milyon dolar hibe desteğiyle kurulacak model fabrikada yalın üretim teknikleri ve endüstri 4.0 eğitimi verilecek

Kayseri'ye hibe desteğiyle model fabrika kurulacak
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yaklaşık 2 milyon dolar hibe desteği ile Kayseri’de model fabrika kurulacağını bildirdi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Sanayi Odasında çeşitli gruplara yönelik genişletilmiş mobilya meslek komitesi istişare toplantısı gerçekleştirildi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kentin diğer illere göre mobilyada çalıştırılan işçi sayısıyla açık ara önde olduğunu belirtti.

İhracat Destek Ofisi kurduklarını ve daha önce ihracat yapmamış 13 firmayı ihracat yapar hale getirmek için çalışma yürüttüklerini aktaran Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Özellikle Ar-Ge ve tasarım merkezi olma konusunda gayret etmemiz gerekiyor. Rekabette bize avantaj saylayacak bu merkezlerin avantajlarından yararlanmamız lazım. Verimlilikle ilgili ciddi bir çalışma yapmalıyız. Oda olarak bu konuda 3,33 milyon lira bütçeli ORAN Kalkınma Ajansı destekli yalın üretim teknikleri ile ilgili 5 sektörümüzde pilot bir proje başlatacağız. Bu programa Kayseri’den 25 firmamız katılacak. Yine 2 milyon dolar civarında hibe desteği ile Kayseri'de model fabrika kuruyoruz. Burada yine yalın üretim teknikleri ve endüstri 4.0 eğitimleri verilecek. Birebir firmalarımıza yönelik bu tür projelerle şirketlerimizi harekete geçirerek ihracatta daha rekabet edebilir hale gelmiş olacağız."

Model fabrikanın, Abdullah Gül Üniversitesi yerleşkesindeki eski Sümer Bez Fabrikası binalarından birinde kurulacağını belirten Büyüksimitci, hibe ve destek projeleriyle üyelerine destek olmaya çalıştıklarını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
"Model Fabrika"KayseriKAYSOOran
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