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Kazak milyarderin mega yatı Bodrum'da

Kazak milyarder Alijan İbragimov'a ait milyon dolarlık "Idynasty" isimli mega yat, Bodrum açıklarına demirledi

Kazak milyarderin mega yatı Bodrum'da
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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen "Idynasty" isimli mega yat, tatilcilerin ilgi odağı oldu.
Kazak milyarder iş adamı Alijan İbragimov'a ait olduğu belirtilen 100 metre uzunluğundaki 200 milyon dolarlık mega yat, Yalıkavak sahili açıklarına demirledi.
Göcek Körfezi'ni dolaştıktan sonra Yalıkavak'a geldiği belirtilen yat, büyüklüğüyle dikkati çekti. İçerisinde 30'a yakın kabin bulunan yattaki misafirler, tekneyle marinaya gitti.
Mega yatın arka kısmına seyyar yüzme ve su sporları parkı kurulduğu gözlendi.
Yalıkavak sahilinde güneşlenenler mega yatı fotoğrafladı.
Yat içerisinde Kazak milyarderin olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

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