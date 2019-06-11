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Kazakistan 5 ayda 29,1 milyon ton petrol ihraç etti

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan bu yıl ocak-mayıs arasındaki 5 aylık dönemde 29,1 milyon ton petrol ihraç etti.Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede petrol üretiminin ocak-mayıs döneminde...

Kazakistan 5 ayda 29,1 milyon ton petrol ihraç etti
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NUR SULTAN (AA) - Kazakistan bu yıl ocak-mayıs arasındaki 5 aylık dönemde 29,1 milyon ton petrol ihraç etti.

Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede petrol üretiminin ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 36,5 milyon tona ulaştığını söyledi.

Bu dönemde ülkenin sadece büyük petrol kuyularından toplam 21,7 milyon ton petrol üretildiğine işaret eden Bozumbayev, "Genel olarak mevcut yıllık petrol üretim planı başarıyla uygulandı. Petrol ihracatı 29,1 milyon ton oldu." dedi.

Bozumbayev, söz konusu dönemde rafine edilen petrol miktarının ise yüzde 5,1 artarak 6,7 milyon tona yükseldiğini ifade etti.

Ocak-mayıs aylarında doğal gaz üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak 23,1 milyar metreküpü bulduğunu kaydeden Bozumbayev, 8,1 milyar metreküp doğal gazın ise ihraç edildiğini aktardı.

Bozumbayev, Kazakistan'da yılın ilk beş ayında 44,1 milyar kilovatsaat elektrik ve 9 bin ton uranyum üretildiğini de kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
Petrol üretimi
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