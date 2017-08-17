Kazakistan 6 ayda 7,3 milyon ton petrol rafine etti

ASTANA (AA) – Kazakistan'ın bu yılın ilk yarısında rafine ettiği petrol miktarının yüzde 5,4 artışla 7 milyon 338 bin tonu bulduğu bildirildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yılın ocak-haziran döneminde Pavlodar petrol ve kimya fabrikasında 2 milyon 648 bin ton, Petrol Kazakistan Oil rafinerisinde 1 milyon 895 bin ton, Atırau rafinerisinde 2 milyon 508 bin ton ve diğer küçük tesislerde de 287 bin ton olmak üzere toplamda 7 milyon 338 bin ton petrolün işlendiği belirtildi.

Söz konusu dönemde ülkede 1 milyon 544 bin ton benzin, 110 bin ton jet yakıtı, 2 milyon 127 bin ton motorin ve 1 milyon 515 bin ton da değişik tür yakıt üretildiği ifade edildi.

Ürettiği petrolün önemli kısmını ham madde olarak ihraç eden Kazakistan, son dönemde petrol rafinajının yurt içinde yapılmasına öncelik veriyor.

