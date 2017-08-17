Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Kazakistan 6 ayda 7,3 milyon ton petrol rafine etti

ASTANA (AA) – Kazakistan'ın bu yılın ilk yarısında rafine ettiği petrol miktarının yüzde 5,4 artışla 7 milyon 338 bin tonu bulduğu bildirildi. Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yılın ocak-haziran döneminde Pavlodar...

Kazakistan 6 ayda 7,3 milyon ton petrol rafine etti

ASTANA (AA) – Kazakistan'ın bu yılın ilk yarısında rafine ettiği petrol miktarının yüzde 5,4 artışla 7 milyon 338 bin tonu bulduğu bildirildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yılın ocak-haziran döneminde Pavlodar petrol ve kimya fabrikasında 2 milyon 648 bin ton, Petrol Kazakistan Oil rafinerisinde 1 milyon 895 bin ton, Atırau rafinerisinde 2 milyon 508 bin ton ve diğer küçük tesislerde de 287 bin ton olmak üzere toplamda 7 milyon 338 bin ton petrolün işlendiği belirtildi.

Söz konusu dönemde ülkede 1 milyon 544 bin ton benzin, 110 bin ton jet yakıtı, 2 milyon 127 bin ton motorin ve 1 milyon 515 bin ton da değişik tür yakıt üretildiği ifade edildi.

Ürettiği petrolün önemli kısmını ham madde olarak ihraç eden Kazakistan, son dönemde petrol rafinajının yurt içinde yapılmasına öncelik veriyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KazakistanPetrol Rafinerisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5