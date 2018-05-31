Kazakistan'da yenilenebilir elektrik üretimi arttı

ASTANA (AA) - Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11'e artarak 226 milyon kilovatsaate yükseldiğini söyledi.

Bozumbayev, Kamu Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede yenilenebilir enerji üretiminin her geçen yıl arttığını belirtti.

Geçen yıl yenilenebilir elektrik üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 1,1 milyar kilovatsaate ulaştığına işaret eden Bozumbayev, "Geçen yıl 3 hidroelektrik santrali, bir güneş ve bir rüzgar enerji santrali devreye alındı. Bu yıl toplam kapasitesi 123 megavat olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı 10 santralin faaliyete girmesi planlanıyor." dedi.

Bozumbayev, toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 1,08'i olduğunu kaydederek, "Bu yılın ilk çeyreğinde yenilenebilir enerji kaynaklarından 226 milyon kilovatsaat elektrik üretildi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 daha fazla." ifadesini kullandı.

Yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki yatırımları daha cazip hale getirmek için önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Bozumbayev, böylece ülkede yakın dönemde 600 megavat kapasiteye sahip yenilenebilir enerji santrali inşaatının hedeflendiğini ifade etti.

Bakan Bozumbayev, geçen yıl açık satış mekanizmasının uygulanması için yasal çerçeve oluşturulduğuna işaret ederek, "Bu yıl yenilenebilir elektrik enerjisi alanında ilk kez 1 gigavat kapasiteli uluslararası açık satış yapıyoruz. Şu an programa göre, 23 Mayıs - 7 Haziran tarihlerinde 245 megavat kapasite için açık satış yapılıyor. Kalan 750 megavat kapasiteyi ise sonbahara bıraktık." diye konuştu.

Öte yandan Kazakistan'da geçen yıl 23 bin 400 ton uranyum üretildiğini belirten Bozumbayev, "Bu yıl 21 bin 600 ton seviyesinde uranyum üretimi bekleniyor. Kazakistan uranyum piyasasında büyük payı sahibi. Yıl başında uranyum fiyatları düştü, dolayısıyla üretimi azaltmakla fiyatı dengelemeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.