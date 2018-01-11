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Kazakistan petrol üretiminde tarihi rekoru kırdı

ASTANA (AA) - Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov, geçen yıl ülkesinde 86,2 milyon ton petrol üretildiğini açıkladı.Suleymenov, Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl üretilen petrolün 86,2 milyon tona ulaştığını...

Kazakistan petrol üretiminde tarihi rekoru kırdı

ASTANA (AA) - Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov, geçen yıl ülkesinde 86,2 milyon ton petrol üretildiğini açıkladı.

Suleymenov, Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl üretilen petrolün 86,2 milyon tona ulaştığını kaydetti.

"Bu, ülke tarihindeki petrol üretiminin rekor hacmi. Açıkça söylemek gerekirse bu, Gayrısafi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 4'e ulaşmasını sağladı." diyen Timur Suleymenov, bu yıl da petrol üretiminde aynı hacmin beklendiğine işaret etti.

Suleymenov, "Makroekonomik tahminleri netleştirdikten sonra bu yılın somut rakamlarını açıklayacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
KazakistanPETROL
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