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Kazakistan ticaret heyeti İstanbul'da

- Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı, ATAMEKEN ve Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası üyelerinden oluşan bir heyet, ikili görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştirdi - Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası Başkan Vekili Nuraly Bukeikhanov: -"Kazak-Türk Ortak Ticaret Odası önce İstanbul ardından Astana’da açılacak temsilciliklerimiz üzerinden Kasım ayı içerisinde faaliyetlerine başlayacak"

Kazakistan ticaret heyeti İstanbul'da
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İSTANBUL (AA) - Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Odası (ATAMEKEN) ve Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası üyelerinden oluşan bir heyet iş görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul’da görüşmeler gerçekleştirdi.

ATAMEKEN'den yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası Başkan Vekili Nuraly Bukeikhanov’un başkanlığını yaptığı ticaret heyetinde, enerji, tekstil, madencilik, eczacılık, havacılık, tarım, mühendislik, demir yolu, inşaat, ışıklandırma ve gıda endüstrileri alanında üretim yapan şirketlerin temsilcileri yer aldı.

İstanbul'da gerçekleştirilen toplantı ve ikili iş görüşmelerine Türkiye’den de 70'in üzerinde iş insanı katılım sağladı.

Açıklamada, toplantıdaki açılış konuşmasına yer verilen Bukeikhanov, Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerin 1991 yılından bu yana Türk-Kazak ve Kazak-Türk İş Konseyleri çerçevesinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile devam ettiğini kaydetti.

Bukeikhanov, ikili ticari ilişkilerine ivme kazandırmak ve iş hacmini artırmak amacıyla yakın zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile iş birliği halinde kurulan Kazak-Türk Ortak Ticaret Odası'nın önce İstanbul, ardından Astana’da açılacak temsilcilikler üzerinden kasım ayı içerisinde faaliyetlerine başlayacağını belirterek, "Ortak Ticaret Odası vesilesiyle iki ülke arasındaki ticareti artırmak ve konsorsiyumlar oluşturmak hedefinin yanı sıra, her iki ülkenin de diğer Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Çin, Rusya Avrupa ve Orta Doğu pazarlarındaki ihracat ve ticaret olanaklarına da daha kolay erişmesini arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazakistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ticaret ve ekonomik iş birliğinin yıldan yıla geliştiğine vurgu yapan Bukeikhanov, şunları kaydetti:

"Mevcut girişimci toplulukları zaten var olan bağları daha da güçlendiriyor ve yeni sektörlerde yeni iş ortaklıkları kuruyor. Resmi verilere göre, 2017 yılında Kazakistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ticaret cirosu 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Önceki yıllara kıyasla, iki ülke arasında dış ticaret ciddi ölçüde artmıştır. Ticaretimizin artarak ve engelsiz bir şekilde devam edebilmesi için de Almatı şehrimizde bu ay içerisinde Türk Sanayi Bölgesi kurulacaktır. Bu bölgede arazi, altyapı, elektrik ve vergi alanında avantajlar söz konusu olduğu gibi öncelikli sektörlerde pazara girişte de ayrıcalık tanınacaktır."

Bukeikhanov, toplantı ve ikili iş görüşmelerinin Kazak ve Türk şirketleri açısından çok verimli ve motive edici şekilde geçtiğini belirterek, ziyaretin ikinci gününde ikili iş görüşmelerine devam edeceklerinin bilgisini verdi.

Kazakistan'daki ekolojik açıdan temiz tarım ürünlerinin Türkiye için cazip olabileceğini ifade eden Bukeikhanov, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunların başında, et ürünleri, tahıl ve baklagiller (mercimek, nohut, maş fasulyesi ve bezelye) düşünülebilir. Ayrıca bitkisel yağ, bal, inşaat malzemeleri, eczacılığa dair ürünler ve ağır makine ekipmanları da iş birliği konularından olabilir. Bugün heyetimizdeki şirketlerle görüşmek için Türkiye’den kayıt yapan diğer sektörler arasında enerji (petrol ve gaz), inşaat, leasing ve özel taşımacılık ile bir dizi perakende zinciri yer alıyor. İkili iş görüşmelerinde Türkiye’den talep edilen ürünlerin başında petrol ve gaz hazırlama ekipmanları, metal yapılar, eczacılık ve ilaç sanayine ilişkin ürünler, tahıl ve mercimek geliyor."

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ATAMEKENKazakistan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler OdasıKazakistan Cumhuriyeti Yatırım Ve Kalkınma Bakanlığ
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