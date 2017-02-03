ÇİMKENT (AA) - Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Vekil Yardımcısı Tarık Sönmez, son dönemlerde gerileme yaşayan Kazakistan-Türkiye arasındaki ticaret hacminin gelecek 2 yılda yine 4,5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Türk iş adamlarıyla birlikte katıldığı Çimkent'teki Kazakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'nun sonuçlarını AA muhabirine değerlendiren Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Vekil Yardımcısı Sönmez, düzenlenen toplantı ile Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini belirtti.



Son dönemlerde Kazakistan-Türkiye arasındaki ticaret hacminde 4,5 milyar dolardan 2 milyar dolara kadar gerileme yaşandığına dikkati çeken Sönmez, "Şimdi bizim görevimiz gelecek 2 yıl içerisinde 4,5 milyar dolarlık ihracat ve ithalat olmak üzere toplam dış ticaret hedefini tekrar yakalamak ve daha orta vadede bu rakamın üzerine çıkmak." ifadelerini kullandı.

Sönmez, forumun ikinci gününde iki ülke iş adamlarının gerçekleştirdiği görüşmelerin yoğun geçtiğini anımsatarak, gelecek dönemlerde Türk ve Kazak iş adamlarının karşılıklı olarak yatırımları önemli ölçüde artıracaklarına inandığını dile getirdi.



Ancak ticaretin kısa sürede yapılacak bir iş olmadığına işaret eden Sönmez, şunları kaydetti:



"Yatırım işi bir fizibiliteyi gerektirir. Belirli bir sürecin sonunda eğer karlı görülürse yatırım yapılır. Dolayısıyla bizlere düşen sabırlı olmak. Ama sürekli olarak bu iş birliği imkanlarını araştırmak ve ülkelerimizin potansiyelini olabildiğince yeni şekilde kullanabilmektir."



Sönmez, Türkiye'de iş adamlarının yurt dışına açılmaları için teşviklerin sağlandığını kaydederek, Türkiye'nin kuruluşunun 100. yılı hedefleri doğrultusunda Kazakistan ile olan iş birliğinin, 2023'e gelindiğinde daha da iyi olacağını söyledi.



Kazakistan-Türkiye Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesinin de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli katkı sağladığını aktaran Sönmez, "Buradan mezun olan öğrenciler ülkelerine döndüklerinde hem Türkiye'ye hem Kazakistan'a çok daha yakın duygular besleyerek bu iki ülkeyle olan münasebetleri kendi ülke ve bölgelerinin gelişmesine katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

Çimkent'te 1-3 Şubat tarihlerinde yapılan Kazakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu kapsamında Türk ve Kazak şirketler arasında iş birliği mutabakat zaptları imzalandı.