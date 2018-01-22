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Kazakistan'da 87 milyon ton petrol üretilecek

- Kazakistan Enerji Bakanı Bozumbayev: - "2018'de 87 milyon ton petrol üretilmesi planlanıyor" - "Geçen yıl doğalgaz üretimi 2016'ya göre yüzde 14 artarak 52,9 milyar metreküpe ulaştı. Bu yıl da 53,4 milyar metreküp doğalgaz üretilmesi hedefleniyor"

Kazakistan'da 87 milyon ton petrol üretilecek

ASTANA (AA) - Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, ülkede bu yıl 87 milyon ton petrol üretilmesinin planlandığını belirtti.

Bozumbayev, Başbakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında, Kazakistan'ın petrol üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10,5 artarak 86,2 milyon tona ulaştığını söyledi.

Petrolün 49,5 milyon tonunun büyük petrol madenlerinden elde edildiğine dikkati çeken Bozumbayev, "Kaşağan'da 8,3 milyon ton, Tengiz'de 28,7 milyon, Karaçağanak'ta 12,5 milyon ton petrol üretildi. 2018'de de 87 milyon ton petrol üretilmesi planlanıyor." dedi.

Bozumbayev, ülkenin petrol ihracatının da geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,4 artarak 69,8 milyon tona yükseldiğini ifade etti.

Doğalgaz üretiminin ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 52,9 milyar metreküpe ulaştığını bildiren Bozumbayev, "Bu yıl da 53,4 milyar metreküp doğalgaz üretilmesi hedefleniyor. Doğalgaz ihracatı da 2016'ya göre yüzde 26,3 artarak 17,3 milyar metreküpe ulaştı. İhracatın bu yıl 17,2 milyar metreküp civarında olması bekleniyor." diye konuştu.

Bakan Bozumbayev, Kazakistan'ın sıvılaştırılmış doğalgaz üretiminin ise geçen yıl 2,9 milyon ton olduğunu, bu rakamı 2018'de 23 milyon tona çıkarmak istediklerini söyledi.

Geçen yıl enerji sektöründe rekorlar elde edildiğini vurgulayan Bozumbayev, 2018'de de bu büyüme trendini devam ettirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bozumbayev, geçen yıl Çin'e ilk kez doğalgaz ihraç ettiklerini de belirterek, "Yaptığımız 5 milyar metreküplük doğalgaz anlaşması çerçevesinde ilk 1 milyar metreküplük doğalgaz nakledildi. Gelecekte, Çin'e yıllık doğalgaz ihracatını 10 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyoruz." dedi.


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DOĞALGAZKazakistan Enerji Bakanı Kanat BozumbayevPetrol üretimi
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