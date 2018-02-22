Kazakistan’da “AB-Orta Asya ilişkilerinin 25. Yılı” Konferansı

ASTANA (AA) – Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Orta Asya’daki çeşitli projelere Avrupa'dan özel sermaye çekilmesini etkileyecek yeni mekanizmalar geliştirilmesi gerektiğini belirterek “Bu, Avrupa şirketlerinin bölge piyasasına açılmasına yeni imkanlar sağlayacak ve Avrupa Birliği'nin (AB) bölgedeki pozisyonunu güçlendirecek.” dedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana’da "AB ile Orta Asya Ülkeleri Arasındaki İlişkilerin 25 Yılı: Geçmişten Geleceğe” başlıklı uluslararası konferansı başladı.

Hilton Astana otelinde düzenlenen konferansın açılışına Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrahmanov'ın yanı sıra AB’nin Orta Asya Özel Temsilcisi Peter Burian, büyükelçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Abdrahmanov, konferansın açılışında yaptığı konuşmada AB’nin Orta Asya’daki stratejisini yenileme kararını desteklediğini ve bunun etkinleştirilmesi için somut öneriler yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kazakistan’ın AB ile geniş ortaklık ve iş birliği anlaşması yapan ilk Orta Asya ülkesi olduğuna işaret eden Abdrahmanov, diğer komşu ülkelere de AB ile benzer anlaşmalar için destek sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Abdrahmanov, Orta Asya ülkelerinin AB ile Asya arasındaki mal ve hizmet ticareti için transit koridor olmakla sınırlandırılmaması gerektiğine işaret ederek lojistik potansiyelinin geliştirilmesi ve ekonominin çeşitlendirilmesi için Avrupa’nın bilgi ve tecrübelerini kullanması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Abdrahmanov, Orta Asya’daki çeşitli projelere Avrupa'dan özel sermaye çekilmesini etkileyecek yeni mekanizmalar geliştirilmesi gerektiğini belirterek “Bu, Avrupa şirketlerinin bölge piyasasına açılmasına yeni imkanlar sağlayacak ve Avrupa Birliği'nin bölgedeki pozisyonunu güçlendirecek.” dedi.

AB’nin Orta Asya Özel Temsilcisi Burian da AB’nin Orta Asya’nın istikrarlı gelişmesinde büyük donör rolünü oynadığını söyledi.

İş birliğinin 25. yılında ortaklığın güçlendiğini ve olgunlaştığını kaydeden Burian, özellikle son 2-3 yılda kaydedilen aktif ilişkiler sayesinde ortaklığın yeni içerik kazandığına dikkati çekti.

Burian, "AB tüm Orta Asya ülkelerine ilgi duyuyor. Onların kazanmasını istiyor. Dolayısıyla modernizasyon kısmında Orta Asya ülkeleri için gerçek ortak olmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

Konferans yarın sona erecek.