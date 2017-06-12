Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekulı, Adana'da

ADANA (AA) - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, ülkelerine gelen yatırımcılara işletmelerin altyapısının oluşturulmasından üretime geçinceye kadarki tüm süreçlerde destek olduklarını bildirdi.

Saparbekulı, bazı görüşmelerde bulunmak için geldiği kentte, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ayan Kolbay ve Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı Türkiye Temsilcisi Nuriddin Amankul ile Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe'yi ziyaret etti.

İki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Büyükelçi Saparbekulı, ülkelerinde yatırım ve ticaret yapmak isteyen Türk iş adamlarına her türlü yardımda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Saparbekulı, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini her alanda artırmak istediğini, bu anlamda karşılıklı yatırım ve ticaretin artırılmasına da ayrı önem verdiklerini belirterek, "Ülkemize gelen yatırımcılara işletmelerinin altyapısının oluşturulmasından üretime geçinceye kadarki tüm süreçlerde destek sağlıyoruz." dedi.

Yabancı yatırımcıları 5 yıl süresince gümrük ve diğer vergilerden muaf tuttuklarını ve ayrıca bir dizi ayrıcalık daha tanıdıklarını belirten Saparbekulı, "Biz ticareti, yatırımları artırarak herkesin para kazanmasını istiyoruz. Kazakistan’ın baştan aşağı değişen yeni devlet yönetimi modelinde başta hukuk ve bürokrasi alanında olmak üzere her alanda buna yönelik tüm ihtiyaçlar hayata geçirilmiş, yerli ve yabancı iş adamlarına özel ayrıcalıklar ve teşvikler sağlanmıştır. Kazakistan, Türk yatırımcı ve iş adamlarına çevresinde bulunan Çin, Beyaz Rusya, Özbekistan, Kırgızistan ve diğer Orta Asya ülkelerine kolaylıkla ulaşabilme imkanını da sunmaktadır." diye konuştu.

Menevşe ise iki ülke arasında yatırım ve ticarete dönüşebilecek büyük fırsatlar bulunduğuna inandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kazakistan ile her şeyden önce tarihten gelen bir akrabalık, kardeşlik bağımız var. Bu ilişkileri ekonomi ve ticarete de yansıtmamız gerektiğini biliyoruz. Adana ile Kazakistan arasında bir ticaret köprüsü kurmamız gerekiyor. Günümüzde devletlerin zenginliği ekonomiden geçmektedir. Bunun için firmalarımızın karşılıklı iş birliğine girmeleri önem taşımaktadır."

Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliğini tüm konularda ve sektörlerde geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Menevşe, coğrafi ve iklim özellikleriyle de birbirlerine benzeyen iki ülke arasındaki potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.