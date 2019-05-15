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Kazakistan'ın uranyum rezervi 1,5 milyon ton

- Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Aset Magauov: - "Ülkede 1,5 milyon ton uranyum rezervi bulunuyor. Üretimde dünyada birinci sıradayız. Geçen yıl 21,6 bin ton uranyum ürettik"

Kazakistan'ın uranyum rezervi 1,5 milyon ton
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NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın uranyum rezervinin 1,5 milyon ton olduğu bildirildi.

Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Aset Magauov, parlamentoda yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın dünya uranyum üretiminde önemli yeri olduğunu belirtti.

Ülkede 1,5 milyon ton uranyum rezervi bulunduğunu dile getiren Magauov, "Üretimde dünyada birinci sıradayız. Geçen yıl 21,6 bin ton uranyum ürettik." dedi.

Magauov, Çinli ortaklarıyla Ös Kemen kentinde de bir nükleer yakıt fabrikası inşa ettiklerini belirterek, fabrikanın bu yıl içinde devreye alınmasının beklendiğini bildirdi.

Güney Kazakistan, Kızılorda ve Akmola eyaletlerindeki 20'den fazla uranyum kuyusundan yılda 20 bin tondan fazla uranyum üreten Kazakistan, bu alanda dünyada lider konumunda bulunuyor.

Kazakistan, Çin, ABD, Güney Kore, Japonya, Hindistan ve Avrupa Birliği ülkelerine uranyum satıyor.


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Anahtar Kelimeler:
KazakistanUranyum Rezervi
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