"Kazaların yıllık sosyo-ekonomik zararı ortalama 22 milyar lira"

İSTANBUL (AA) - Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan, "Tüm kazaların neden olduğu yıllık sosyo - ekonomik zarar ortalama 22 milyar lira olarak hesaplanıyor." dedi.

Generali Sigorta ve Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ayhan, sosyo-ekonomik zarara sigortacılık sektörü de eklendiğinde ortaya kasko, trafik, zorunlu kara yolu taşımacılık poliçeleri, masraflar da dahil olmak üzere 8,2 milyar lira civarında bir maliyet çıktığını söyledi.



Generali Sigorta, Koç Üniversitesi tarafından Tüpraş'ın katkılarıyla başlatılan, Geç Donan Asfalt projesini yaptığı yatırımla desteklediğini duyuran Ayhan, Geç Donan Asfalt projesini, kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı içerisinde ele aldıklarını belirtti.

Ayhan, uzun vadede sürücü ve yayaların hayatına önemli etkileri olacak projeyle birlikte bir ilki gerçekleştireceklerini kaydetti.

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından başlatılan bilimsel çalışmayla, özellikle soğuk ve karlı havaların etkisiyle yollarda oluşan buzlanmalara bağlı trafik kazalarını azaltmayı hedeflediklerini dile getiren Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstatistiklere göre Türkiye'de 2006 ve 2016 yılları arasında gerçekleşen trafik kazalarında 40 bin 870 kişi olay yerinde yaşamını yitirmiş bulunuyor. Yine aynı verilere göre bu kazalarda 2 milyon 325 bin 943 kişinin yaralandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu yıllar arasında gerçekleşen trafik kazalarından ortalama 2,4 milyon insanımızın etkilendiği ortaya çıkıyor. Yine rakamlara bakacak olursak ıslak yollarda meydana gelen kazaların yüzde 81'inin karlı ve buzlu yollarda gerçekleştiğini biliyoruz.

Kayıtlara göre sadece 2014 ve 2015 yıllarında karlı ve buzlu yollar sebebiyle toplamda 4 bin 796 kaza meydana gelmiş. Bu kazalarda 182 kişi hayatını kaybederken 11 bin 745 kişi de yaralanmış bulunuyor. Tüm kazaların neden olduğu yıllık sosyo- ekonomik zarar ortalama 22 milyar lira olarak hesaplanıyor. Bu tabloya sigortacılık sektörünü de eklediğimizde ortaya kasko, trafik, zorunlu kara yolu taşımacılık poliçeleri, masraflar da dahil olmak üzere 8,2 milyar lira civarında bir maliyet çıkıyor."





- "Buzla mücadelede kullanılan tuz miktarı yüzde 400 arttı"





Yollarda buzlanmayla mücadelede kullanılan tuzun, ekonomi için her yıl ciddi bir maliyet oluşturduğuna dikkati çeken Ayhan, son 17 yılda sadece 18 ilde kullanılan tuz oranının, her yıl önemli miktarda artarak toplamda ortalama 1 milyon 82 bin 408 tonu bulduğunu ve yine aynı dönemde yıllara göre bakıldığında ise kar ve buzla mücadelede kullanılan tuz miktarında yüzde 400 artış olduğunun altını çizdi.

Ayhan, "Paylaşmış olduğum rakamlar da gösteriyor ki trafik kazalarının ve kullanılan tuz miktarının azalması ekonomimize azımsanmayacak seviyede katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra, asfalt yolların bakım ve onarımı için ayrılan bütçeden de ülke olarak tasarruf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’den sonra projeyi Generali Grubun hizmet verdiği 60'dan fazla ülkede hayata geçirmek istediklerini dile getiren Mine Ayhan, özellikle Türkiye’de ve Türk bilim insanları tarafından yürütülen bu çalışmanın geleceğe dair umut vadettiğini, destekçisi olmaktan gurur duydukları projenin sosyal sorumluluk yaklaşımıyla Generali Grup tarafında da desteklendiğini belirtti.





- "Asfalt üzerinde donmayı geciktirebilme potansiyeli olan malzeme geliştirdik"





Projeyi yürüten araştırma ekibinin başında bulunan Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Kızılel ise "2011 yılında Koç Üniversitesi ve Tüpraş iş birliğiyle başlayan ve titizlikle yürüttüğümüz araştırmamızda asfalt üzerinde donmayı geciktirebilme potansiyeli olan bir malzeme geliştirdik. Bu çalışmaya ait bilimsel gözlemlerimizi ve patentimizi geçtiğimiz yıllarda yayımladık." diye konuştu.

Geç Donan Asfalt projesi kapsamında suyu sevmeyen bitüm ve polimerin içinde suyu seven ve donma noktasını düşüren özel bir ajan homojen olarak dağıtıldığını belirten Kızılel, "Böylece yüzeyde donmayı engelleyen asfalt ile uyumlu, tuzu hapsedebilen ve salımı kontrol edilebilen bir bitüm elde edildi. Çalışmada yürütülen deneyler için Koç Üniversitesi-Tüpraş Enerji Merkezi (KUTEM) ve Koç Üniversitesi Yüzey Araştırma Merkezi (KUYTAM) altyapısı yoğun olarak kullanıldı. Bu çalışmamızda geliştirdiğimiz malzemeyi daha ileriye götürmek üzere yaptığımız araştırmalar şu an Generali desteği devam ediyor." dedi.







