"Kazanımlarımız önümüzü kesmeye yeltenenlerin korkulu rüyası olacak"

KASTAMONU (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dört yılı iyi değerlendirirsek elde edeceğimiz kazanımlar bu ülkenin önünü kesmeye yeltenenlerin korkulu rüyası olacaktır." dedi.

Nebati, Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen MÜSİAD Vizyoner Anadolu Buluşmaları 102. Genel İdare Kurulu Toplantısı kapsamında düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, toplantıyı çok önemsediğini söyledi.

Türkiye'nin turizm açısından önemli yol katettiğini belirten Nebati, "2002 yılında 80 milyon gecelemeli turist varken, geçen yıl bu rakam 190 milyon geceleme olmuş. Hedefler milyar dolarları aşmış. 2023 hedefimiz de 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir seviyesi olarak ortaya konmuştur. Bugün kişi başına turist harcaması 647 dolar ama yeterli değil. Kişi başına harcamanın artırıldığı, kalış süresinin çoğaldığı bir süreci bizim gerçekleştirmemiz lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin Uzak Doğu ile ilgili hedefleri olduğunu ifade eden Nebati, "Japonya, Çin ve Kore gibi ülkelerden turistler Türkiye’ye çekilmeye çalışılıyor. 2023 yılında kişi başı harcanacak bin dolarla Türkiye'nin hem dış ticaret açığının kapanması, hem de cari fazlalığın artmasına katkı sağlayacaktır. Hem de uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin gücüne güç katacak." dedi.

Turizmde ülkelerin çeşidini artırmak gerektiğini vurgulayan Nebati, "Gelir seviyesi fazla olan ülkelerin turistlerini ağırlamak lazım. Bizden daha şanslı bir ülke yok. Afyon'da termal, Doğu ve Güneydoğu'da gastronomi, başka bir yerde inanç yada sağlık turizminden söz edebiliyoruz." dedi.

Türkiye’nin zor bir coğrafyada bulunduğunu anlatan Nebati, şöyle devam etti:

"Coğrafya bir kaderse Türkiye'nin kaderi çok yönlü ve derin sorunları olan bir coğrafya demek. Çok yönlü bir coğrafyada yaşıyorsanız geleceğe ilişkin farklılıklarınız ve avantajlarınız vardır. Bu sorunların içinde boğulmak mı yoksa bu avantajları ortaya çıkarmak mı? AK Parti iktidarı bu derin çatışma döneminin yaşandığı bu coğrafyada derin güzellikleri ortaya çıkardı. Kendisine, devletine, milletine özgüven kazandırdı. Gelin 17 yılın sonucu artık tartışmayalım, gelin 17 yılın sonunda önümüzdeki 4-4,5 yılık süreci bizim için verilmiş Allah'ın bir lütfu olarak görelim. Kendimizi işimize aşımıza odaklayalım."

Türkiye'nin dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduğunu aktaran Nebati, şunları söyledi:

“Türkiye, satın alma paritesinde 13. İnşallah yıl sonu da 12. büyük ekonomi olacak. 2023'te kendi özgüveni yükselmiş, geçmişi ile bağını koparmayan 2053 hedefine kilitlenmiş, yolunu açmış olacak. 2071 yılında da Türkiye 21. yüzyılın en güçlü ülkesi konumunda olacaktır. Önümüzdeki dört yılı iyi değerlendirirsek elde edeceğimiz kazanımlar bu ülkenin önünü kesmeye yeltenenlerin korkulu rüyası olacaktır. Biz güçlendikçe, biz büyüdükçe, biz krizlerin üstesinden gelme becerisini ortaya koydukça bundan sonraki sorunlar çok daha ufak, küçük ve bizim vaktimizi alacak sorunlar olmayacaktır."

- “Ülkemizin turizm potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyamıyoruz”

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise bölgesel kalkınmaya katkı sunmak amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Ülke düzeyinde ekonomik ve toplumsal kalkınmanın bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesiyle en aza indirileceğini dile getiren Kaan, "Gelişmiş ve kendi kendine yetmenin ötesinde ülke ekonomisine yapılan katkıda yarışan şehirler, kendi toprağının insanını da bağrına basacak ve özellikle iç göç olgusunu büyük ölçüde gündemden çıkaracaktır. Vizyoner Anadolu Buluşmaları toplantılarımızın Kastamonu ayağını, bu sorumlulukla, 'Yeni Turizm Kaynaklarıyla Şehir Ekonomilerinin Geliştirilmesi' olarak belirledik." dedi.

Turizm verileri hakkında bilgiler veren Kaan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2017 yılı verilerine göre ülkelere göre turizm gelirinde Türkiye, 22,5 milyar dolarla 14. ve Avrupa'da 6. sırada yer alırken, aynı yıl toplam turist sayısında 37,6 milyonla dünya genelinde 8. Avrupa’da 5. sırada yer aldı. Turizm gelirimiz, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak, 29 milyar 512 milyon 926 bin dolar oldu. 2019 yılında da gelişim sürerken ilk çeyrekte turizm geliri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,6 arttı. Dünyada önemli turizm bölgelerinden biri olarak görülen Türkiye’nin turizmde gösterdiği performansa ve gelişimine baktığımızda memnuniyet verici bir tablo çıkıyor karşımıza. Fakat diğer yandan, dünyadaki rakiplerimiz karşısında büyük avantajları elimizde bulunduruyorken, bunları yeterince kullanamadığımızı da görüyoruz. Dolayısıyla ülkemizin gerçekte var olan turizm potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyamıyoruz."

Anadolu topraklarının termal, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi birçok açıdan zenginliklerle dolu olduğuna işaret eden Kaan, "Turizmin muhatapları, yalnızca turistik tesis sahipleri ya da devletin bu alanla ilgili birimleri değildir. Turizm, bütüncül bir yaklaşımla ortaya çıkabilen ve varlığını sürdüren bir alandır." dedi.

Artık hedefin ekonomik istikrar, kalkınma ve sosyal refah olduğunu vurgulayan Kaan, "4,5 yıllık seçimsiz bir yönetim sürecinde kamusal dönüşümlerin tamamlanması, ekonomik reformların netleşmesi, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması ortak gayemiz olmalıdır. Bizler iş insanlarıyız, siyasetle doğrudan ilişki kuramaz ya da siyasi hamlelere dahil olamayız, olmamalıyız. Dolayısıyla seçimler ya da son dönemde ülke gündemimizde olan gelişmeler ve uluslararası siyasi hamlelere tanıklık ettiğimiz bu günler, bizleri yolumuzdan alıkoymamalı. Yolumuz, güçlü Türkiye yolu." diye konuştu.

Türkiye'nin hedefleri olduğuna dikkati çeken Kaan, şunları kaydetti:

“Türkiye artık, sadece lokal bir bölgede kalacak ve sınırlı düzeyde bir büyümeyle yetinecek bir ülke değildir. Hedefi, dünyada ilk 10 ekonomi arasında yer almak olan Türkiye'mizin bu amaca kararlı adımlarla yürümeye devam etmesi için, biz iş dünyası temsilcileri başta olmak üzere hepimizin artık elini taşın altına koyma zamanıdır. Bizim bütün çabamız, Türkiye'mizin gelecekteki yerini kendisi tayin eden, dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer alması yönündedir."

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise Kastamonu'nun zengin bir turizm potansiyeline sahip olduğunu, bunun tanıtımı için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını aktardı.

Programa, Kastamonu Vali Vekili Ünal Kılıçarslan, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Zafer Tahir Karahasan, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, MÜSİAD Kastamonu Başkanı Mustafa Şensoy ile iş insanları katıldı.