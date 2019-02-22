"KDV düzenlemesi piyasayı hareketlendirecek"

ANKARA (AA) - ZEYNEP KAHVECİ/MEHMET FATİH ERDOĞDU - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Katma Değer Vergisi (KDV) iadelerinde ödeme sürecini hızlandıran düzenlemenin piyasaya ciddi likidite sağlayacağını ve sanayicilerin iş yapabilme kabiliyetlerinin artacağını söyledi.

Özdebir, AA muhabirine, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının KDV Genel Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişikliği değerlendirdi.

Düzenlemeyle KDV iadesi taleplerinin yüzde 50'sinin 10 gün içinde ödenmesinin mümkün hale geldiğini belirten Özdebir, "Kalan kısmı da incelemeler tamamlandıktan sonra alınabilecek. Piyasaya ciddi bir likidite sağlayacak düzenlemeyle sanayicilerin iş yapabilme kabiliyetleri artacak." dedi.

Sanayicilerin indirimli KDV'li ürünlerden ve ihracattan kaynaklı KDV iadeleri olduğunu dile getiren Özdebir, söz konusu değişikliğin stok mallarla ilgili KDV indirimlerini kapsamadığını söyledi. Özdebir, atılan olumlu adımın imalatçının sırtındaki KDV yükünün her aşamada azaltması için genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Özdebir, Türkiye'deki KDV sisteminin Almanya ile aynı olduğuna fakat Almanya'daki uygulamanın, üreticinin sırtında KDV yükü kalmayacak şekilde planlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizde üreticinin sırtında daima bir KDV yükü kalıyor. Ham maddeyi alırken KDV'yi peşin ödüyorsunuz, üretim ve pazarlama süreçleri içinde de o KDV'yi sırtınızda taşıyorsunuz. Nihai tüketiciye veya nihai tüketiciye satacak tacire malı devrederken de piyasa şartları gereği 3 veya 5 ay sonra tahsilatları yapıyorsunuz. Her seferinde imalatçı KDV'yi ödemek mecburiyetinde dolayısıyla bu katma değer vergisi değil de katma değer yaratmama ya da üretememe vergisi anlamına geliyordu."

Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) Başkanı Serhan Yıldız da söz konusu düzenlemenin bölgesel yatırımcıların daha rahat davranabilmesi için önemli olduğunu belirterek, "Yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu kaynağın piyasalara akmasıyla beraber piyasalarda ciddi bir hareketlenme olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, düzenlemenin iş adamlarını oldukça memnun ettiğini dile getirdi.