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KDV iadelerinde ödeme sürecinin hızlandırılması

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "(KDV iade ödeme sürecinin hızlandırılması) Bu adımı çok olumlu buluyoruz. Vergi daireleri tarafından yapılacak incelemelerde de bir süre sınırı getirilmesi, sistemi daha da rahatlatır"

KDV iadelerinde ödeme sürecinin hızlandırılması
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Katma Değer Vergisi (KDV) iade ödeme sürecinin hızlandırılmasına ilişkin tebliğin piyasaları rahatlatacak olumlu bir adım olduğunu belirtti.
Baran, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ocak ayı itibarıyla gerçekleşen işlemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerinin yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde ödenmesinin, toparlanma işareti gösteren piyasaları rahatlatma adına önemli bir adım olduğunu ve piyasaları rahatlatacağını kaydeden Baran, kalan KDV iadesinin ise Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu'na ilişkin kontrollerle vergi dairesince yapılması gereken diğer kontrollerin ardından ödeneceğini aktardı.
KDV alacaklarının, finansmana erişimde zorlanılan bir dönemde finansal yük olarak şirketlerin üzerinde kaldığına dikkati çeken Baran, "Bu adımı çok olumlu buluyoruz. Ancak burada ödeme süresine sınırlama getirilirken bürokrasinin üzerindeki mevcut iş yükünü de dikkate alarak vergi daireleri tarafından yapılacak incelemelerde de bir süre sınırı getirilmesi, sistemi daha da rahatlatır." ifadelerini kullandı.

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