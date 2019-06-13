Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin hasan işletim sistemi
LPG üretimi azaldı
LPG üretimi azaldı
Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika
Küre Dağları'na sertifika
Avrupa'da drone için yeni kurallar
Drone için yeni kurallar
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı

"KDV indirimi uzatılırsa mobilyacı için o zaman bayram olacak"

- Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı: - "Kart taksitlendirme oranındaki artışın satışlara olumlu yönde destek sağlayacağını düşünüyoruz ancak hükümet kararıyla KDV indirimi uzatılırsa mobilyacı için işte o zaman gerçekten bayram sonrası yeniden bayram olacaktır"

banner17

İSTANBUL(AA) - Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, kart taksitlendirme oranındaki artışın satışlara olumlu yönde destek sağlayacağını düşündüklerini belirterek, "Ancak hükümet kararıyla KDV indirimi uzatılırsa mobilyacı için işte o zaman gerçekten bayram sonrası yeniden bayram olacaktır." ifadesini kullandı.

MOSDER'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin, mobilya alımlarında 12 aydan 18 aya çıkarılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, kararı büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Mobilya alımında tüketicinin kredi kartı ile yaptığı alışverişlerde taksit sınırlaması hem tüketiciyi hem mobilyacıyı hem de piyasayı olumsuz yönde etkiliyordu. Ancak açıklanan yeni karar, tüketicinin ve dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürürken, aynı zamanda mobilya alışverişlerinde sektörü de canlandırarak piyasanın üzerindeki yaz durgunluğunun kalkmasına büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

MOSDER olarak hükümetten 30 Haziran'da sona erecek olan mobilyada KDV indiriminin uzatılması yönünde de bir beklentileri bulunduğunu aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Her ne kadar KDV indiriminin mobilyada yüzde 8'e düşmesi, mart ayından itibaren devam etse de sektör genel olarak zor günler geçiriyor. Ham madde alımlarımızda KDV oranı yüzde 18, satışlarımızda ise yüzde 8. Aradaki fark ihracat yapan markalar için çok ciddi bir problem oluşturuyor. Ekonomiye büyük katkısı olan mobilya sanayinin istikrarlı bir güce sahip olabilmesi için KDV oranlarının da yüzde 8'de sabitlenmesini ve hükümetin bu müjdeyi sektöre yeniden duyurmasını arzuluyoruz."

BDDK'nın yaptığı açıklamaya istinaden bankalara da çok iş düştüğüne işaret eden Balcı, "Taksit maliyetlerine bankaların da desteklerini arttırmaları büyük önem taşıyor. Bu konuda her kurum elini taşın altına koymalı. KDV indiriminin 30 Haziran'da sona ermesi durumunda ise sektörümüz ekonomik olarak kayıp yaşayacaktır. Kart taksitlendirme oranındaki artışın satışlara olumlu yönde destek sağlayacağını düşünüyoruz ancak hükümet kararıyla KDV indirimi uzatılırsa mobilyacı için işte o zaman gerçekten bayram sonrası yeniden bayram olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kdv IndirimiMobilyacılarMosder
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5