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KDV indirimi yıl boyunca devam etmeli

- Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Yaşar Doğan: - "ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay uzatılması enflasyonla mücadeleye verilen desteği artıracaktır" - Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan: - "Talebimiz KDV indiriminin en azından 2019 yılı boyunca devam etmesidir"

KDV indirimi yıl boyunca devam etmeli
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İSTANBUL (AA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan, ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay uzatılmasının enflasyonla mücadeleye verilen desteği artıracağını belirtti.
Doğan, ÖTV ve KDV düzenlemesinin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin yazılı açıklamasında, alınan kararın ekonomiye dinamizm katacağını belirtti.
2019 yılının enflasyonla topyekun mücadele yılı olacağını belirten Doğan, "2018 yılında Türkiye, ekonomik alanda yaşanan sıkıntıları aşma adına çok önemli kararlar aldı ve bu kararları istikrarlı bir şekilde sürdürdü. 2019’da Türkiye ekonomisi adına altı çizilecek unsurlar enflasyonla mücadele, tasarruf, istihdam, ihracat ve daha çok üretim olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Doğan, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına bugüne kadar 2 bin 500 firma katıldığını belirterek, ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay uzatılmasının enflasyonla yürütülen mücadeleye verilen desteği artıracağını vurguladı.

2019’dan iş dünyasının büyük umutlar beslediğinin altını çizen Doğan, "Türkiye ekonomisi, siyasetteki dirayetli duruş ve sağlam ekonomik alt yapısıyla zorlukları aşmasını bildi. 2019’da çok daha fazla çalışmalı, daha çok üretmeli, ihracat rakamlarını artırmalıyız. Bütün bunlar beraberinde istihdamı da artıracaktır. En büyük isteğimiz, Türkiye’nin milli üretime verdiği önemi artırarak devam ettirmesidir. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na TÜMSİAD olarak ilk günden beri destek olduk ve tüm paydaşlarımızla, üye şirketlerimizle olmaya da devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele milli bir mücadeledir ve mücadele mutlak suretle kazanılacaktır." ifadelerini kullandı.

- "İndiriminin uzatılmasını olumlu karşılıyoruz"

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan da indirimin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Düğün sezonunun açılmaya başladığı bir dilimde, satışlarımızda en az yüzde 20’lik bir artış sağlayacaktır. Ancak maliyetlerimizde yüzde 70’lere varan bir artış söz konusu. Talebimiz KDV indiriminin en azından 2019 yılı boyunca devam etmesidir. KDV indiriminin devam etmesi, hem sektörümüzün en büyük problemi olan kayıt dışılığın önüne geçiyor hem de pazardaki canlanma sayesinde istihdamı da artıyor. İhracat kısmında 2018 yılında başarılı bir yıl geçirdik. 2018 yılında 3 milyarın üzerinde bir ihracat yaptığımızı düşünüyoruz. 2019 yılında da hedefimiz, 3,7 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirebilmek ve ihracattaki başarımızı, KDV indirimleriyle iç piyasaya da yansıtabilmek." değerlendirmesinde bulundu.
Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan ise ÖTV indiriminin uzatılmasıyla düğün sezonunun açıldığı dönemde, satışlarının yaklaşık yüzde 25 oranında artmasını beklediklerini kaydetti.
Su ısıtıcısı, tost makinesi, elektrik süpürgesi gibi elektrikli küçük ev aletlerindeki ÖTV’nin kalıcı olarak kalkmasını talep ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Züccaciye kısmında ise en başından beri talep ettiğimiz KDV'nin yüzde 18'lerden yüzde 8'e alınması ve bunun sektörün geneline uygulanması 2019 yılı içerisinde sektörel bazda beklediğimiz başkaca önemli bir beklenti. Yani diğer sektörlerde olduğu gibi züccaciye kısmında da KDV’ler yüzde 8 olmalı."

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ÖTVKdvIndirim
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