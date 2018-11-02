"KDV indiriminden marketler mahrum bırakılmamalı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek, KDV indiriminden marketlerin mahrum bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV oranının toptanda olduğu gibi marketlerimizde de yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi tüketiciye yarar, sepetler çok daha ucuza dolar." ifadesini kullandı.

TPF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin istihdamda en büyük üçüncü sektörü olan perakende, istikrarlı büyümesini sürdürmek ve tüketicilerin daha uygun fiyata alışveriş yapabilmeleri için KDV indirimini gündeme aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Mustafa Altunbilek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı vergi indirimlerini büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Yerel zincir marketler olarak konut, otomotiv, mobilya ve beyaz eşya sektörlerini canlandıracak vergi indirimlerinin, iç talebi ve istihdamı artıracağını düşünüyoruz. Perakendeciler olarak, bu indirimlerin market reyonlarına da uğraması için hükümetimizden destek bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vergi indirimlerinin ekonomiyi atağa kaldıracağını vurgulayan Altunbilek, KDV indiriminden marketlerin mahrum bırakılmaması gerektiğini, manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV oranının toptanda olduğu gibi marketlerde de yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin tüketiciye yarayacağını kaydetti.

Altunbilek, sepetlerin çok daha ucuza dolacağını belirterek, söz konusu ürünlerin; tüketicilerin en çok ihtiyaç duyduğu, geri dönüşümün en hızlı alınacağı ürünler olduğuna işaret etti.





- "Vatandaşımıza daha uygun fiyatlı ürün satmak istiyoruz"





Mustafa Altunbilek, yerel perakendenin agresif bir büyüme beklentisi olmadan, istikrara dayalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yerel zincirler olarak vatandaşımıza daha uygun fiyatlı ürün satmak istiyoruz. KDV indirimi ile kayıt dışılık, haksız rekabet gibi önemli konuların önüne geçilirken, tüketiciler Türkiye genelinde daha ucuza alışveriş yapabilecek. Devletimizin sağlayacağı destek, yapacağı düzenleme ile vatandaşımız, marketlerimizden yüzde 7 daha ucuza ürün alabilecek. Minimum karlarla tüketicilerimizi memnun etmemiz, rekabet edecek gücü kendimizde bulmamız gerekiyor. Yüzde 8 yerine yüzde 1 KDV tüketicide alım gücünü artıracak. Bizlere rekabet gücü kazandıracak. Eylül ayında uygulamaya başladığımız 'Yerli Üretim, Yerel Marketten Alınır' kampanyamız kapsamında Türkiye genelindeki 4 bine yakın marketimizde yerli ürünleri raflarımızda önceliklendiriyoruz. Hükümetimizce uygulanacak KDV indirimi, yerli üreticilerin de desteklenmesini, nefes almasını, istihdama daha fazla katkı yaratmalarını sağlayacak."



Altunbilek, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında uygulanan yüzde 10 indirime ek olarak, gerçekleştirilecek KDV düzenlemesiyle birlikte belirlenecek ürünlerde vatandaşların yüzde 17 daha ucuza alışveriş yapabileceğini bildirdi.