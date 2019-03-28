"KDV indirimiyle mobilya satışlarında 50 milyar lirayı aşacağız"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, KDV indiriminin 30 Haziran'a kadar uzatılması sayesinde mobilya satışlarında ilk ayrıda yüzde 30'luk artış beklediklerini belirterek, "KDV indirimi sayesinde yıl sonunda mobilya satışlarında 50 milyar lirayı aşacağız." dedi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Güleç, mobilyanın ülkenin en önemli imalat sektörleri arasında yer aldığını kaydederek imalatın alt yapısındaki hemen hemen tüm sektörleri ilgilendirdiğini söyledi.

Mobilya sektörü hareketli olduğunda tüm imalat sektörünün de canlandığını dile getiren Güleç, yüzde 80'den fazla yerliliğe sahip ve milli kaynakları kullanan mobilyanın dolaylı olarak 500 bin kişiye istihdam sağladığını ve ülkenin her şehrinde üretiminin gerçekleştirilğini anlattı.

Güleç, özellikle KDV indiriminin uygulandığı 2017 genelinde, 2018'in son iki ayında ve 2019'un ilk çeyreğinde mobilyanın imalat sektörünün lokomotifi olduğunu belirterek, "Sanayi üretim endeksleri düşerken mobilya sektörü adeta kaldıraç görevi görüyor ve yükseliyor. TÜİK verilerine göre aralıkta mobilya üretimi yüzde 32 arttı. Satış artıyor ki üretim artıyor. KDV indirimi 3 Kasım'da başladı ve hemen fark etti. O ayda da yüzde 17 arttı." diye konuştu.

Bu yılın ilk çeyreğinde de mobilya üretiminin ve siparişlerinin arttığını aktaran Güleç, ilk çeyreği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik satış artışıyla kapatacaklarını bildirdi.

Güleç, "KDV indiriminin 30 Haziran'a kadar uzatılması sonrası ilk 6 ayda mobilya satışlarında yüzde 30 artış bekliyoruz. Baharla birlikte hareketlilik gelecek, seçim bitecek, düğün sezonuna giriyoruz, ayrıca insanlar da evini değiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yıllık mobilya satışının 40 milyar lira olduğunu dile getiren Güleç, KDV indirimi sayesinde yıl sonunda mobilya satışlarında 50 milyar lirayı aşacaklarını bildirdi. Güleç, haziran sonrası da KDV indiriminin sürmesini beklediklerini ve bu sayede hedeflerine daha rahat ulaşacaklarını kaydetti.

Güleç, mobilya sektöründe KDV indiriminin kalıcı olmasını talep ettiklerinin altını çizerek üretimde kullandıkları hammaddelerin hepsinde KDV'nin yüzde 8 olmasını istediklerini bildirdi.





- "Mobilyalarda yüzde 20 indirim üzerine kampanyalar var"





Güleç, Türk mobilyasının hem kaliteli hem de uygun fiyatlı olduğunu belirterek bu açıdan dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olduklarını söyledi.

Mobilyaların şu anda yüzde 10 KDV, yüzde 10 da enflasyonla mücadele indirimi olmak üzere yüzde 20 indirimle satıldığını dile getiren Güleç, "Şu anda mobilyalar en az yüzde 20 indirimle alınabiliyor. Firmaların da ciddi kampanyaları bulunuyor. Mobilya satışları bu sayede artıyor. Bu indirimden bir an önce istifade etmek gerekiyor. Çünkü firmaların üretim politikaları değişebiliyor. Hareketlilik bereket getiriyor ama herkes ölçeğinden fazla mobilya üretemiyor." ifadelerini kullandı.

Güleç, evleneceklere veya mobilya alacaklara ellerini hızlı tutmaları konusunda tavsiyede bulunarak, fiyatların avantajlı olduğunu, KDV indiriminin sürmemesi halinde bu rakamların bir daha görülemeyebileceğini bildirdi.









- İhracatta hedef 4 milyar dolar





Güleç, 2018'de 3,2 milyar dolara yakın mobilya ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yılın ilk iki ayında 2018'in aynı dönemine göre ihracatın yüzde 6,6 arttığını söyledi. Üretim arttıkça yeni istihdam kaynağı geldiğini dile getiren Güleç, artık sadece döşemeci, kaynakçı, terzi, boyacı, aramadıklarını, tasarım, mühendis ve inovasyon yapan kimselere de ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Türkiye'nin mobilya sayesinde zenginleşebileceğini ifade eden Güleç, dünya mobilya ihracatında 23'üncülükten yükselerek ilk 10'u zorlamaya başladıklarını bildirdi.

Güleç, geçen yıl 179 ülkeye mobilya ihraç ettiklerini kaydederek, "Bu yıl 179 ülkeye 6 tane daha ilave ediyoruz. Ayrıca mevcut pazarlarda da müşterilerimiz artmaya başladı. Mobilya sektörünün millilik oranı yüzde 80'in üzerinde. Kendi kaynaklarımızı kullanıyoruz. Tasarıma daha fazla önem vererek artık dünyada bir Türk mobilyası anlayışını da geliştiriyoruz." dedi.

Türk dizilerinin de mobilya ihracatına katkı sağladığını kaydeden Güleç, uluslararası arenada iş yapan Türk müteahhitlerin ve mimarların da kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi.

Güleç, bu yıl 4 milyar dolarlık ihracat beklediklerini kaydederek, "Mobilya ihracatında son çeyrek bizim için çok önemli. İhracatta hedefimiz 4 milyar dolar ama minimum 3 milyar 750 milyon dolar." yorumunu yaptı.

Şu anda Singapur'da bile hayata geçirilen bir projenin Türkiye'ye gelmeden mobilya alımı yapmadığını dile getiren Güleç, dünyanın önde gelen ülkelerinin bu konuda Türkiye'yi tercih etmeye başladığını anlattı. Güleç, 40 bin mobilya üreticisinin 15 bini ihracat yaptığını belirterek, ihracatta kilogram değerinin 1,7 dolardan 3 dolara yükseldiğini, gelişmiş ülkelerde bu rakamın 4 doları aştığını bildirdi.

Kısa süre önce bu yıl 43. kez düzenlenen Guangzhou Mobilya Fuarı'na 34 Türk mobilya markasıyla çıkarma yaptıklarını dile getiren Güleç, her gittikleri fuarda Çin'de olduğu gibi yoğun ilgiyle karşılaştıklarını, Milano'daki fuara da bu yıl daha fazla şirketle katılacaklarını söyledi.





- "Türkiye'nin dijital mobilya kütüphanesini kuracağız"





Güleç, Türk mobilyasının yurt dışında daha fazla tanıtılması gerektiğini belirterek, bu durumda ihracatın katlanarak artabileceğini söyledi.

MOSFED ile İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği arasında Türkiye'nin ilk dijital mobilya kütüphanesini kurma konusunda iş birliği yapıldığını dile getiren Güleç, "Bu çalışma neticelenirse Türk mobilya tasarımını üç boyutlu olarak bir sitede buluşturabilirsek dünyanın neresinde olursa olsun mimar bu kütüphaneden istifade edebilir ve mobilyaları projesine koyabilir. Bunda bazı ülkeler başarılı olmuş. biz de bu konuda hızlı hareket ediyoruz." dedi.

Güleç, bu dijital kütüphanede bütün mobilya üreticilerini buluşturacaklarının altını çizerek, "İnşallah bu çalışma olunca o mimarlarımız otomatik şekilde bu kütüphaneden istifade edecek." değerlendirmelerinde bulundu.