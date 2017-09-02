KDV Kanunu'nda revizyon beklentisi

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Maliye Bakanlığının KDV Kanunu'nda önemli değişikliklere hazırlandığını belirterek, uzun vadede KDV'nin tek bir oran halinde ve nihai tüketici aşamasında alınmasının faydalı olacağını ifade etti.

Yorgancılar, yaptığı açıklamada, KDV iadesi uygulamasında sanayiciyi mağdur eden durumların yaşandığını, geçmişte bu konularda yaşanan sorunları hükümete ilettiklerini kaydetti.

Bakanlığın kanunda revizyon hazırlığı içinde olmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Yorgancılar, 2016'da 100 büyük sanayi kuruluşundan 72’sinin devletten alacağı KDV iadesinin 514 milyon liraya yükseldiğine dikkat çekti.

Yorgancılar, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Finansman temininde sıkıntı yaşanan bir süreçte devletten de alacak sıkıntısı yaşıyoruz. İadeye konu olabilecek tüm KDV iade ve mahsup sisteminde güncellemeye gidilmesi gerekmektedir. Kısa vadede iadelerde yaşanan gecikmenin önlenmesi için mevcut bekleyen alacakların İngiliz modelinde olduğu gibi önce 1 yıl, ardından her 3 ayda bir borçlanmalardan mahsup edilmesi, devlete karşı yükümlülüğünü yerine getirenlere öncelikli iade hakkı tanınması, uzun vadede de KDV'nin tek bir oran halinde nihai tüketici aşamasında alınması faydalı olacaktır."