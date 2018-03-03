“KDV Reformu yatırımın ve ihracatın önünü açacak” Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, KDV Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun tasarısının Meclise sevk edilmesi konusunu değerlendirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın konu ile ilgili açıklamalarına değinen TİM Başkanı “1985 yılında yürürlüğe giren KDV Kanunu, o tarihten bu yana neredeyse hiç değişmedi. 1985’te 92,7 milyar dolar olan GSYH’mız bugün neredeyse 10 katına çıktı. İhracatımız ise 1985 yılından bu yana 20 kata yakın artış kaydetti. Dünyanın 17. büyük ekonomisi olan ülkemiz için, kanunda önemli bir revize yapılması gerektiğini geçtiğimiz yıl Maliye Bakanımız başta olmak üzere Hükümetimize ilettik. Bu konuda bir reforma ihtiyaç olduğunu anlattık. Maliye Bakanımızın konuya olumlu yaklaşımı, bugünkü reform sürecinin başlamasına vesile oldu. TİM olarak KDV kanununda değişiklik önerilerimizi içeren kapsamlı bir dosya hazırlayarak, geçtiğimiz yıl temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısında Maliye Bakanımıza arz etmiştik. Önerilerimizin yarısından çoğu reform paketinde yer alıyor. Konunun artık yasalaşma sürecine girmesi bizler için son derece sevindirici” dedi.



Özellikle firmaların en çok sorun yaşadığı alanların başında gelen devreden KDV konusunun bu sayede çözüme kavuşacağını aktaran Büyükekşi “Firmalarımızın ticari faaliyetlerinden doğan KDV alacakları önemli bir sorun. Firmalar bir yandan daha fazla yatırım, üretim ve ihracat için kaynak arayışındayken, diğer tarafta KDV alacakları devlette birikiyor. Bunu mahsup edemeyen bazı firmaların biriken alacakları, yatırım için arayış içinde oldukları tutarın dahi üzerinde. Bu konuya kalıcı bir çözüm getirilmesi hem yatırımların hem de ihracatın önünü açacak. KDV konusunda atılacak tüm adımların en büyük destekçisi olduğumuzu her platformda dile getiriyoruz. Bu vesile ile, TİM olarak önerilerimizi dikkate alan, ihracatçıların ihtiyaçlarına ve taleplerine KDV reform paketinde yer veren Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a tüm ihracatçılarımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.