'Kelle peyniri'ni 14 ülkeye ihraç ediyorlar

BALIKESİR (AA) - Türkiye'nin köklü süt ürünleri üreticilerinden olan Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Teksüt firması, 14 ülkeye yoğurt ve tereyağı ile peynir çeşitleri ihraç ediyor.

İlk ihracatını 20 yıl önce ABD'ye "Kelle peyniri" (Mihaliç peyniri) ile yapan firma, aralıksız sürdürdüğü dış satımında hem çeşit hem de ülke sayısını artırdı.

Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gönen'de kuruldukları 1956'dan bu yana süt ve ürünleri ürettiklerini söyledi.

Arınık, 27 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 80 bin metrekare üzerine kurulu modern üretim tesisleriyle her yıl hedef büyülterek yollarına devam ettiklerini belirterek, "61 yıllık firma olarak 20 yıldır ihracat yapıyoruz." dedi.

"20 yıldır hem ürün çeşitliliğimizi pem de ülke sayımızı artırarak ihracat yapıyoruz"

İhracata 1997 yılında ABD'ye gönderdikleri kelle peyniri ile başladıklarını dile getiren Arınık, şöyle konuştu:

"ABD pazarına ürünlerimizi ihraç etmek amacıyla yaptığımız başvuru olumlu sonuçlandı ve dış satıma başladık. İlk ürünlerimizi New York Limanı'na gönderdik. Bu dış satım, ihracat yolunu açtı bize. Aralıksız 20 yıldır hem ürün çeşitliliğimizi pem de ülke sayımızı artırarak ihracat yapıyoruz. Bugün, ABD dışında, Moritanya, Somali, Tayvan, Kosova, Libya, Kuveyt, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkmenistan, Katar, Ürdün, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'a peynir çeşitleri, yoğurt ve tereyağı gibi süt ürünleri gönderiyoruz."

ABD'ye en çok beyaz, krem ve kaşar peyniri gidiyor

Kaşar, krem, beyaz, süzme, labne, kelle, çeçil, dil, çerkez, otlu, örgü, üçgen, misket, çubuk, Antep, Urfa, Çerkez peynirinin yanı sıra tereyağı ve yoğurt gibi birçok çeşitte üretim ve ihracatlarının bulunduğunu belirten Arınık, "ABD'ye en çok beyaz peynir gidiyor. Bunu krem ve kaşar peyniri izliyor." dedi.

İhracatlarının büyük bölümünü ABD'ye yaptıklarını dile getiren Arınık, belirli dönemlerde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yetkililerinin denetiminden geçtiklerini, en son 2015 yılında fabrikaya görevliler geldiğini söyledi.

Muhabir: Rıdvan Tandoğan