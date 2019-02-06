"Kendi kripto paranı kendin yap"

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, Kadir Has Üniversitesinde geçen dönem başlatılan "Kripto Paralara Giriş" dersinin, sertifika programı modeline dönüştürülerek dışarıdan başvuracak katılımcılara da açıldığını belirterek, "8 Şubat'ta başlayacak Kripto Paralara Giriş Sertifika Programı'na katılacaklar, 3 aylık eğitimde para kavramının değiş tokuştan 'bitcoin'e tarihsel evrimini, blokzincirin ne gibi fırsatlar sağlayacağını öğrenecek, kripto paraların geleceği hakkında bilgi sahibi olarak kendi kripto para konseptlerini geliştirecek ve karne gibi sertifika alacaklar." dedi.

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi de olan Polat, AA muhabirine, blokzincir sistemine dayanan kripto paralar konusunda dünyada ve Türkiye'de yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Polat, 2009 yılında ortaya çıkan "bitcoin"in aradan geçen 10 yılda dünyayı blokzincir ve kripto para kavramlarıyla da tanıştırdığını söyledi. Bitcoin işleyişinin temelindeki blokzincirin, "Kişiler arasında güvenilir aracı kuruma ihtiyaç duymaksızın, doğrudan para transferi yapılmasını sağlayan dijital kayıt sistemi" şeklinde tanımlanabileceğini aktaran Polat, söz konusu sistemin zamanla finansın yanında diğer sektörler için de "dijital güven protokolü" olarak verimlilik ve tasarruf sağlayabileceğinin keşfedildiğini bildirdi.

Blokzincir sisteminin çalışma prensiplerine değinen Polat, "Blokzincir altyapısıyla gerçekleştirilen işlemlerin tüm kayıtları, herkese açık defter olarak tutuluyor. Böylece her tür kurum ve topluluk için şeffaf, denetime açık, sonradan değiştirilemez kayıt ve evrak sistemlerinin kullanılabilmesinin önü açılıyor. Blokzincir sayesinde kamu ve özel kuruluşların tüm yazışma, tapu benzeri tüm sicil dokümantasyonları bir daha değiştirilemez ve taklit edilemez biçimde arşivlenebiliyor. Ayrıca müzik, film, oyun ve yazılım gibi eser haklarının, güvenilir zaman damgalarıyla kayıt altına alınması, sıralanması ve teliflerinin, arada aracı olmadan doğrudan eseri tüketenlerden talep edilmesi de mümkün olabiliyor." diye konuştu.

- "Kripto paralar günlük hayata girecek"

Polat, gelişen teknolojiyle birlikte, her alanda blokzincir temelli sistemlerin arttığına dikkati çekerek, söz konusu sisteme dayalı projelerin de gün geçtikçe kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda kullanılmaya başlandığını dile getirdi. Yakın gelecekte komşu ülkelerle ticarette kullanılması öngörülen dijital ve kripto paraların altyapısının da blokzincir sistemiyle geliştirildiğini anlatan Polat, dijital ve kripto paraların er ya da geç günlük hayata kadar gireceğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Bakanlığın Blokzincir Türkiye Platformunun ilk kamu üyesi olacağını açıkladığını hatırlatan Polat, "Çok uzak bir gelecekten değil, bugünden söz ediyorum. Gelecek aylarda büyük uluslararası kahve zincirlerinden birinin, bitcoin ile ödeme almaya başlayacağını göreceğiz. Komşu ülkelerin çoğunun kendi blokzincir, kripto para ve bölgesel dijital para projelerini geliştirdiklerini duymaya başladık. Yönetenlerimiz, Türkiye'nin de bu projelerin bazılarına dahil olacağını açıklamalarıyla teyit ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Polat, gelinen noktada blokzincir konusunda eğitim gereksiniminin ortaya çıktığını ve ülkelerin bu alanda gelişmiş insan kaynağına ihtiyaç duymaya başladığını bildirdi. Türkiye'nin, finans başta olmak üzere tüm sektörlerdeki dijital dönüşümün temel taşını oluşturacak blokzincir ve kripto para alanlarında nitelikli eleman yetiştirilmesine ilişkin politika ve eylem planı için harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Polat, bunun ülkenin teknolojik gelişimine ve ekonomik bağımsızlığına da katkı sağlayacağını kaydetti.

- "Blokzincir Türkiye'ye yeni fırsat kapıları aralayabilir"

Tüm dünyada geçen yıl en çok eleman ihtiyacı duyulan pozisyonlar arasında, blokzincir ve kripto para alanında teknik bilgi ve deneyimi olanların bulunduğunu ifade eden Polat, bazı ülkelerin istenilen nitelikte bulamadıkları insan kaynağını daha gelişmiş ülkelerden transfer ettiğini dile getirdi.

Polat, Türkiye'nin öncelikle blokzincir konusunda eğitime yönelmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Blokzincir ve kripto para konusunda nitelikli eleman yetiştirmeye yönelik devlet ve vakıf üniversitelerinde çeşitli dersler veriliyor. Bu alandaki ilklerden Kadir Has Üniversitesinde geçen dönem başlatılan 'Kripto Paralara Giriş' dersi, bahar döneminden itibaren sertifika programı modeline dönüştürülerek, dışarıdan başvuracak katılımcılara da açıldı. 8 Şubat'ta başlayacak Kripto Paralara Giriş Sertifika Programı'na katılacaklar, 3 aylık eğitimde para kavramının değiş tokuştan 'bitcoin'e tarihsel evrimini, blokzincirin finans ve iş dünyasına ne gibi fırsatlar sağlayacağını öğrenecek, kripto para ve blokzincir gibi kavramlar arasındaki ilişkiler ve farklılıklar, kripto para ekosistemiyle unsurları ve kripto paraların geleceği hakkında bilgi sahibi olarak, kendi kripto para konseptlerini geliştirecek ve karne gibi sertifika alacaklar."

Polat, kripto para piyasasının ve dayandığı blokzincir sistemi kullanımının hızla yaygınlaşacağına işaret ederek, bu alanda var olan sayılı ve geliştirilecek yeni eğitim programlarının dahi gelecekte talebi karşılayamayacağını vurguladı. Ülke olarak blokzincir sistemine entegrasyonda geç kalınmaması gerektiğini belirten Polat, orta kademe eğitimden üniversitelere ve hatta yaşam boyu eğitim merkezlerine kadar ilgili tüm kurumların dijital dönüşümünün bir an önce başlamasının Türkiye'ye yeni fırsat kapıları aralayabileceğini sözlerine ekledi.