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"Kendinizi naza çekin"

- Antalya Valisi Karaloğlu: - "Otelciler olarak bu sene kendinizi artık naza çekin. Bu sene her önünüze düşen tur operatörüne otelinizi ucuza vermeyin. Ön rezervasyonlardaki indirim oranlarınızı düşürün" - "Geçen sene turist sayısını düzelttik. Bu sene de geliri krizden önceki seviyenin üstüne çıkarma yılı olacak"

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, otelcilere, tur operatörlerine karşı kendilerini naza çekerek fiyat indirimi yapmamaları önerisinde bulundu.

Karaloğlu, Konyaaltı Sanayici ve İş Adamları Derneğinin aylık olağan toplantısında yaptığı konuşmada, 2016'nın hem Türkiye hem de Antalya için pek iç açıcı geçmediğini fakat bu en kötü sezonda bile 6,5 milyon yabancı turist ağırladıklarını söyledi.

Geçen yılın başında Antalya'nın 10 milyondan fazla turisti ağırlayacağı hedefini koyduklarını hatırlatan Karaloğlu, sektör temsilcileri ve basın mensuplarından kendisine inanmayanların olduğunu ifade etti.

2017'de kentin potansiyelini inanç ve kararlılıkla çalışarak gösterdiklerini dile getiren Karaloğlu, "Turist sayısında yüzde 58'lik bir artış gösterdik. Yoğun bir tempoyla kamu, sektör, belediye, sivil toplum ve medya iş birliğiyle çalıştık. Avrupa'da, Rusya'da, Ortadoğu'da, Hindistan'da, Çin'de ve diğer çeşitli pazarlarda faaliyetler düzenledik." dedi.

Karaloğlu, 2017'de ağırlanan 10 milyon 489 bin yabancı turist sayısının fena bir rakam olmadığını kaydetti.

Antalya'nın geçen yıl turist sayısı bakımında krizden kurtulduğunu ancak kazanç yönünden fiyatların çok aşağı çekilmesi nedeniyle aynı başarının elde edilemediğine dikkati çeken Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Otelciler olarak bu sene kendinizi artık naza çekin. Bu sene her önünüze düşen tur operatörüne otelinizi ucuza vermeyin. Ön rezervasyonlardaki indirim oranlarınızı düşürün. Geçen sene turist sayısını düzelttik. Bu sene de geliri krizden önceki seviyenin üstüne çıkarma yılı olacak. Fiyatlar konusunda bir önceki yıla göre daha dikkatli olun."

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