"Kenevir yem fiyatlarını düşürebilir"

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (Türkiyem-Bir) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Karakuş, Türkiye'de endüstriyel kenevir üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaların yem sektörü tarafından olumlu karşılandığını belirterek, "Endüstriyel kenevirden elde edilecek kenevir küspesi özelikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yem ham maddesi olarak kullanılabilmektedir." dedi.

Karakuş AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde kenevir üretiminin artmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Hayvanların yeterince ve ekonomik olarak doyurulmasının gıda fiyatları üzerinde çok fazla etkisinin olduğunun altını çizen Karakuş, yem sektörü temsilcilerinin bu konuda üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Karakuş, yem sektörünün, hububat, yağ, şeker, nişasta ve etanol gibi birçok sanayiden elde edilen insan tüketimine uygun olmayan yan ürünleri hayvanlar için yarayışlı hale getirip hayvansal proteine dönüştürdüğünün altını çizerek, aynı zamanda bu yan ürünlerin çevreye atılarak çevre kirliliğine neden olmasını da önlediklerini anlattı.

Yem fiyatlarının düşürülmesinin yem sektörünün uygun fiyatlı ham madde alımına bağlı olduğuna işaret eden Karakuş, "Buradan hareketle sektörümüze ne kadar çok alternatif yem ham maddesi sağlanırsa yem maliyetleri ve yem fiyatlarının düşmesi de o ölçüde kolaylaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçinin üretim yapmasını sağlayıcı her türlü girişim önemli olduğunun altını çizen Karakuş, birçok üstün özelliği olan kenevir üretiminin gelişmesinin, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayabileceğini ifade etti.



Karakuş, Türkiye'de yağlı tohumlar üretiminin iç talebi karşılamakta yeterli olmadığına ve özellikle yem sektöründe ithalata dayalı üretim olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Son günlerde Türkiye'de endüstriyel kenevir üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaların olacağı sektörümüzce de alternatif bir yem ham maddesi yaratılması açısından olumlu karşılanmaktadır. Endüstriyel kenevirden elde edilecek kenevir küspesi özelikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yem ham maddesi olarak kullanılabilmektedir. Kenevir küspesinin ısıl işlem görmüş kanola küspesine eşdeğer bir protein değerine sahip olduğu yönünde çalışmalar bulunmaktadır. Kenevirin bir diğer özelliği ise sütte insan sağlığına yararlı Omega-3 ve Omega-6 gibi yağ asitlerinin içeriği artırabileceğidir. Bu da insan beslenmesine katkı sağlayacak olan fonksiyonel gıdaların üretimine katkı verebileceği anlamına gelmektedir."

Karakuş, endüstriyel kenevirin yemlerde kullanımına yönelik yeni çalışmalara da ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kenevirin dünya ticaret içindeki payının sınırlı olduğunu belirten Karakuş, şöyle devam etti:

"Bu durum göz önüne alınarak, kenevir üretiminin geliştirilmesine öncelikle üretimin çeşitlendirilmesi, alternatif ürünlere yönelinmesi ve ülke ihtiyacının yerli üretimle karşılanması olarak bakılmalıdır. Kenevir üretiminin geliştirilmesine ilişkin söylemlerin, bu konuda geliştirilecek bir politika ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu politikanın bir ayağı kenevir üretiminin karlı bir üretim haline getirilmesi olmalıdır. Bugün bu üretimin gerekli izinlerin alınması şartıyla yapılması önünde bir engel bulunmamaktadır. Ancak kenevir üretimi karlı olmadığı için çiftçi tarafından tercih edilmemektedir. Politikanın bir diğer ayağı ise kenevirin farklı kullanımına ilişkin tesislerinin kurulması olmalıdır. Bu tesisler keneviri ham madde olarak kullanmak suretiyle değerlendirilmesini ve kenevire olan talebin artmasını mümkün kılacaktır."

Kenevir, otomobil sektöründen inşaat malzemelerine, kozmetik ürünlerden kağıt sanayisine çok geniş alanda kullanılıyor.



