Kent bayram şekeri ile istihdam sağlayacak Mondelez International Türkiye çatısı altında faaliyet gösteren, 50 yılı aşkın tarihiyle ve sektördeki liderliği ile ‘Her Bayramın Şekeri’ Kent, Gebze’deki üretim tesisinde Ramazan Bayramı için toplam 12.000 tonluk üretim gerçekleştirdi.

160’ı aşkın ülkede faaliyet gösteren, dünyanın lider atıştırmalık şirketi Mondelēz International çatısı altında bulunan ve Kent markasıyla birlikte Falım, First, Olips, Jelibon, Milka, Oreo, Toblerone gibi yerli ve uluslararası birçok markayı bünyesinde barındıran Mondelēz International Türkiye, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı.



Kent markası ile Bayram şekeri kategorisinde lider olan Mondelēz International Türkiye, düzenlediği toplantıda bayram şeker pazarını değerlendirdi. Toplantıda aynı zamanda Kent markasının yarım asırlık öyküsüyle birlikte yenilen logosu da tanıtıldı.



20 bin noktada satış, 6.500 kişilik ek istihdam



Toplantıda konuşan Mondelēz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz,” Mondelez International tüm dünyada 90 binin üzerinde çalışanı, 26 Milyar dolar cirosu ile lider atıştırmalık şirketi konumunda. Dünyada şeker ve bisküvide 1., sakız ve çikolatada ise 2. sırada yer alıyor. Türkiye’de de sakız kategorisinde yüzde 51, şekerde ise yüzde 25’lik pazar payıyla sakız ve toplam şeker kategorisinde pazar lideri konumundayız” dedi. Mondelez Türkiye’nin toplam cirosunun %33’ünü şeker kategorisinin oluşturduğunu belirten Karagöz, toplam cironun yüzde 14’ünün günlük, yüzde 19’unun ise bayram şekerlerinden oluştuğuna dikkat çekerek bayram dönemlerinin Kent markası için önemine değindi. “Ramazan ve Kurban bayramlarında, bir yıl boyunca satılan şeker kadar hediyelik ve ikramlık şeker satışı gerçekleşiyor ve Kent markası, ‘Bayram Şekeri’ olarak isimlendirilen bu kategorinin de açık ara lideri. Bayram yaklaşık bir haftalık bir dönemi kapsasa da hazırlık aşaması oldukça uzun. Biz bayram şekerleri üretimine altı ay öncesinden başlıyoruz. Bu bayram için de Gebze’deki üretim tesisimizde yaklaşık 12.000 tonluk bir üretim gerçekleştirdik. Bu üretimin yüzde 20’si, İstanbul içinde tüketilirken geriye kalan büyük bir kısım da Anadolu’da tüketiliyor. Bayram döneminde 20 bin satış noktasında iki hafta süreyle 6.500 ekstra satış elemanı istihdam ediliyor. Bu geçici satış destek ekipleri üniversite öğrencileri ya da yeni mezunlardan oluşuyor. Ve bu iki haftalık dönemlerde de yıllık toplam şeker ciromuz kadar ciro elde ediyoruz.” diyen İhsan Karagöz, “Her bayram yaklaşırken Kent Ailesi’ni büyük bir heyecan sarıyor. Ürünlerimiz ve reklam filmlerimizle bayram geleneklerini yaşatıyoruz. Artık Türkiye’de bayram demek Kent demek, ‘Her Bayramın Şekeri’ olmaktan mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.



Türkiye çapında 250 pazarda Kent Şekerleri rüzgarı



Geçtiğimiz sene, 50’nci yılını kutlayan Kent markası, 2000 yılından beri de bayram iletişimini gerçekleştiriyor. Bayram şekeri pazarının kurucusu ve açık ara lideri Kent, geçtiğimiz yıl uygulamaya başladığı ‘Kasaba Pazarları’ projesiyle de fark yaratıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin farklı illerinde 100’den fazla pazarda yer alan Kent, bu yıl da tüm hızıyla projeye devam ederken hedefini artırıyor.



Kent şekerlerinin 50 yılı aşan köklü tarihiyle tüketicisinde güven uyandıran, güçlü duygusal bağlar kurmuş bir marka olduğunu vurgulayan Mondelēz International Türkiye Sakız ve Şeker Kategori Lideri Doğuş Kezer, Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı büyüklüğünün 300 milyon TL., hane başı yıllık bayram şekeri tüketiminin ise 2,1 kg olduğunu belirtti. “Doğu, Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu bölgeleri bayram şeker alışverişinin en yüksek olduğu bölgeler, bu bölgeleri sırasıyla Marmara ve Ege Bölgeleri izliyor.” diyerek bayram şekeri tüketimi ile ilgili bilgileri paylaştı.



Mondelēz International Türkiye’nin ‘Küresel Düşün Yerel Uygula’ stratejisinin başarılı bir örneği olan ‘Kasaba Pazarları’ projesi, bu yıl 40 farklı ilde tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye genelinde 250 pazarda standlarıyla yer alacak olan Kent şekerleri, bu aktivitelerle satışlarını geçtiğimiz yıla oranla dört kat artırmayı planlıyor. 6.500 kişilik ek istihdamın 500’ü de tüketicinin yoğun ilgisi ile karşılaşılan pazarlardaki standlarda görev alacak.



Kent’ten bir ilk daha: ‘Bayram Gönüllü Satış Elçiliği Programı’



Bu yıl ayrıca proje kapsamında ilk kez ‘Kent Bayram Gönüllü Satış Elçiliği Programı’ gerçekleştirilecek. 7-13 Haziran tarihleri arasında planlanan programda, gönüllü 200 Mondelēz International Türkiye çalışanı, 100 kasaba pazarında, 2’şer kişilik takımlar halinde, stand başındaki görevlilere satış konusunda destek verecek.



