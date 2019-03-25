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Kentlerde "mesire yeri" dönüşümü

- Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: - "Son yıllarda kentleşmenin ve sanayileşmenin artmasına paralel olarak insanların tabiat alanlarına ilgisi de artıyor. Ülke genelinde, 2003'e kadar 93 olan mesire yerlerinin sayısını, bugün itibarıyla 137'si şehir ormanı olmak üzere toplamda bin 514'e yükseltmiş durumdayız" - "Mesire yerlerinde 20 binden fazla kişi istihdam edilmektedir. Buralardan ülke ekonomisine 675 milyon lira ekonomik katkı sağlanmıştır"

Kentlerde
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ANKARA (AA) - ENES DURAN - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, kentleşme ve sanayileşmeye paralel olarak tabiat alanlarına ilginin de arttığını belirterek, "Ülke genelinde 2003'e kadar 93 olan mesire yerlerinin sayısını, bugün itibarıyla 137'si şehir ormanı olmak üzere toplamda bin 514'e yükseltmiş durumdayız." dedi.

Karacabey, AA muhabirine, şehir ormanları ve mesire yerlerine yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğa ve orman sevgisinin, ülkede yaşayan herkesin genlerinde olduğunu ifade eden Karacabey, Orman Genel Müdürlüğünün de bu genlerin mirasçısı olarak 1839 yılında kurulduğunu söyledi.

Karacabey, kurumun ülke genelindeki ormanları koruma, geliştirme ve işletme faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalıştığını vurgulayarak, "Günümüzün değişen şartlarına uygun olarak, özellikle artan şehirleşme ve hava kirliliği neticesinde, şehir içindeki ve yakınındaki yeşil alanlarla ormanlara ilgi de artıyor. İnsanlar doğal ortamları daha fazla arar hale geldi. Bunun neticesinde 2003 yılında şehir ormanları kavramları gelişti." diye konuştu.

Kentlere yakın ormanlık alanların, insanların çeşitli ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesiyle şehir ormanlarının oluşturulduğuna işaret eden Karacabey, buraların tabiata zarar vermeden yapıldığını bildirdi.

- "Ülke ekonomisine 675 milyon liralık katkı"

Mesire yerlerinin bulunduğu bölgenin iklim ve bitki örtüsünü yansıtabilecek, insanların kolay ulaşabilecekleri alanlara kurulduğunu da aktaran Karacabey, şunları kaydetti:

"Bu alanlarda yürüyüş ve bisiklet yolları, futbol, basketbol, tenis gibi sporların yanı sıra bölgenin yapısına uygun olarak macera parkları, paintball, yamaç paraşütü, rafting, yüzme gibi faaliyetlerin en sağlıklı şekilde yapılmasına imkan sağlayacak tesis ve donatılar bulunuyor. Ayrıca, buralarda vatandaşlarımızın evlerinde ürettikleri ürünleri satabilmeleri ve doğal, yöresel ve sağlıklı ürünleri satın alabilmeleri için yöresel ürünler sergi ve satış alanları kuruluyor."

Kentlerin nüfusu ve hava kirliliği arttıkça şehir ormanları ve diğer mesire yerlerine ziyaretlerin artış gösterdiğine dikkati çeken Karacabey, "Ülke genelinde, 2003'e kadar 93 olan mesire yerleri sayısını, bugün itibarıyla 137'si şehir ormanı olmak üzere toplamda bin 514'e yükseltmiş durumdayız. Bu mesire yerlerinde 20 binden fazla kişi istihdam edilmektedir. Buralardan ülke ekonomisine 675 milyon lira katkı sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Karacabey, buralarda amaçlarının vatandaşların şehrin stresinden uzaklaşarak doğayla baş başa kalabilecekleri ve çeşitli etkinliklerde bulunabilecekleri alanlar oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.


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