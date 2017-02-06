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Kentsel dönüşüm İstanbul'da konuşulacak

- "4. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm" kongresinde, sürdürülebilir şehirler için kentsel dönüşümün önemi masaya yatırılacak

Kentsel dönüşüm İstanbul'da konuşulacak

İSTANBUL (AA) - Bu yıl İstanbul'da 4'üncüsü düzenlenecek "Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm" kongresinde taraflar kentsel dönüşümün önemini konuşacak.

Management Plus'tan yapılan açıklamaya göre bu sene "Sürdürülebilir Şehirler ve Binalar" temasıyla gerçekleştirilecek olan "4. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm" kongresinde, sürdürülebilir şehirler için kentsel dönüşümün önemi, gayrimenkul sektörünün kentsel dönüşüme bakışı, kentsel dönüşüm sürecine farklı bakış ve öneriler ile kentsel dönüşüm için alternatif finansman modelleri gibi konular 4 farklı oturumda işlenecek.

Türkiye'de 2012 yılında 6306 sayılı kanunla başlayan kentsel dönüşüm sürecinin temel taşlarından olan gayrimenkul şirketleri ile belediye başkanlarını bir araya getirecek ve 23 Şubat tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan etkinlikte gün boyu katılımcılar bilgilendirilecek.

Verilen bilgiye göre etkinliğe Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Kadir Topbaş, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) İcra Kurulu Üyesi Haluk Sur ve sektör temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

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