Kentsel dönüşümden sonra trafiğe çözüm arıyor

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Radyo Trafik’e konuk oldu. Hançerli canlı yayında, borçla devraldıkları Avcılar Belediyesi’nin son 2 yıldır bütçe fazlası verdiğini söyledi. Türkiye’nin ilk ve tek trafik radyosu Radyo Trafik’te yayınlanan, Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan’ın sunduğu “Kent ve Ulaşım” programına konuk olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, trafik konusunda da önemli açıklamalar yaptı.

Canlı yayında Radyo Trafik gönüllü muhabirlerinin sorularını da yanıtlayan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, trafikle ilgili meseleye bütüncül çözümler üretmek gerektiğinin altını çizdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte yoğun çalışmalar yaptıklarını belirten Avcılar Belediye Başkanı, metrobüs ile birlikte kalitesinin düştüğünü söylediği D100 ve yan yol trafiğinin rahatlatılması için bu çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Radyo Trafik gönüllü muhabirlerinin Avcılar sahil yolu ve Gümüşpala göl yolundaki bozulmalardan kaynaklı şikâyetlerini dile getirmelerinin üzerine Turan Hançerli, “Yollarla ilgili çalışmalar hazırlık yaptık. Sahil Yolunda çok yakın bir zamanda ciddi bir çalışma başlayacak.” İfadelerini kullandı. 1 ay içerisinde çalışmaların başlayacağını belirten Hançerli, “Mesela Cumhuriyet Caddesini komple İBB ile birlikte yeniledik. Erişilebilirlik kurullarına uygun, öncelikli olarak yaya yollarında, engelli, çocuk, yaşlı, anne herkesi dikkate alan bir tasarımla yepyeni bir cadde yaptık. Tüm kentte de erişebilirlik kurallarına uygun, kent dokusuna uygun çalışmalarımız devam edecek. Biraz yoğun süreci inşaat süreci bazı ekstra problemler çıkarıyor bunlar biraz zaman alacak.” dedi.

Avcılar’da deniz ulaşımının neden olmadığı sorusuna da yanıt veren Belediye Başkanı, deniz ulaşımının metrobüsten sonra işletmeyi kurtarmayacak sayıda yolcu azlığı nedeniyle kaldırıldığını söyledi. İBB’nin bu konu bir çalışması olduğunu da söyleyen Hançerli, “Büyükşehir Başkanlığımızın deniz kıyısına paralel bir hat için çalıştığını biliyorum. Büyükçekmece’den başlayıp Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Eminönü, Yenikapı’ya ulaşacak bir çalışma olduğunu biliyoruz. İnşallah, kısa sürede hayata geçer.” İfadelerini kullandı.

Ayrıca, Avcılar’da kentsel dönüşüm sürecinin çok hızlı bir şekilde yürüdüğünü ve neredeyse her sokakta yeniden yapılan binalar olduğunu ifade eden Turan Hançerli, “Bu binalardan kaynaklı kent içinde trafik biraz daha yoğun ve yoğun olacak gibi gözüküyor” dedi. Avcılar Belediye Başkanı, önümüzde ki günler de de bundan kaynaklı kaçış yolu olarak gözüken yerlerde çok sıkıntı olabileceğini söyleyerek, sürücülerin bu noktalara girmemelerini önerdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE AVCILAR MODELİ

Bir deprem bölgesi olduğu bilinen Avcılar’da deprem öncesinde yapılması gerekenleri önemsediklerini belirten Avcılar Belediye Başkanı, kentsel dönüşümde, Avcılar modeli diye ifade edilen bir sistem kurduklarını söyledi. Hançerli, Avcılar Modeli ismi verilen sistemi ise, kentsel dönüşümde yerinde, gönüllü ve uzlaşmaya dayalı bir sistem olarak niteledi. Avcılar Belediye Başkanı Hançerli sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu sistem kapsamında yaptığımız çalışmalar oldu. Önce problemleri saptadık. Gördük ki, kentsel dönüşümde, yenilenmede 3 ayaklı bir problemimiz var. Bunlar, imardan kaynaklı problemler, ekonomik sorunlardan kaynaklı; yani yapısını güvenli hale getirmek isteyen insanların mali problemler ve doğal bir ortaklıklar. Yapılarda en az 10 – 20 ailenin ortak olduğu binalar varmış bunun farkında değildik. Bu ortaklıklarda, aylık 50 liralık elektrik parasında bile uzlaşma problemleri varmış. En önemli sorun bu uzlaşmaydı. Bu 3 sorun ayağına da çözümler üreten yeni bir kentsel dönüşüm anlayışıyla Avcılar modeli kuruldu. Bu model sayesinde, geçmiş 7 yılda yapılan kentsel dönüşüm adediyle son 1 yılda yapılan kentsel dönüşüm adedi eşit hatta daha fazla.”

Avcılar’da yenilenmesi gereken 50 bin konutun şu ana kadar 6 binden fazlasının yenilendiğini söyleyen Turan Hançerli, 2021 yılında yapılacak yenilemelerle rakamın 15 bini aşacağını söyledi. Avcılar Belediye Başkanı, 2029 yılına geldiğinde şu an plansız olan alanlar dâhil Avcılar’da insanların ölümlerine, yaralanmalarına neden olan risk taşıyan bina kalmayacağını belirtti.