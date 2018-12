Kerem Alkin'i yanına aldı ihracatta çift hane dedi hracat hedeflerini önümüzde yıl güncelleyeceklerini açıklayan TİM Başkanı İsmail Gülle, geçen dönemde tek haneli giden ihracatın 2019'dan itibaren çift haneli artacağını söyledi

Recep Erçin yazıyor - Türkiye’nin orta vadedeki ihracat hedefi 250 milyar dolar. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, gelecek yıl 2023 ihracat hedeflerini güncelleyeceklerini açıkladı. Önceki dönemde ihracatın 150 milyar dolarlarda takılıp kaldığını belirten Başkan Gülle, bu yıl başlayan çift haneli artışların bundan sonraki yıllarda da süreceğini belirterek ilk aşamada 200 milyar dolar sınırının daha sonra da 250 milyar doların yakalanacağını bildirdi.



KEREM HOCA SEKRETER OLDU



TİM Başkanı Gülle, TİM Genel Sekreterliği görevine atanan Prof. Dr. Kerem Alkin ile önceki akşam gazetelerin ekonomi müdürleriyle bir sohbet toplantısında buluştu. Gülle’nin verdiği bilgiye göre hizmet ihracatından gelecek 45 milyar dolar ve şu anda kayıt altında olmayan transit ihracatın kayıt altına alınmasıyla 10 milyar dolarlık bir katkı gelecek. Bu sayede ihracat iki kalemle birlikte 220 milyar doların üzerine çıkacak. Toplantıda asgari ücretle ilgili sorumuzu cevaplandıran Gülle, ihracatçının çalışanına her zaman en iyi ücreti vermek istediğini ancak üretilen malın da satılabilir fiyatta olması gerektiğini dile getirdi. Gülle, gerçekçi olmayan kurlar öncesi dönemdeki kur artışını dikkate alarak bir artış yapılabileceğini söyledi.



ÇİN FAYDA SAĞLIYOR



İhracatı artırmak için yeni dönemde ticaret müşavirleriyle daha aktif çalışacaklarını kaydeden Gülle, Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrencilere ihracatçı firmalarda staj yaptırarak, ülkemizin üretim gücünün tanıtılması için projeler geliştireceklerini anlattı. Bu yıl yapılmayan inovasyon haftası etkinliğinin önümüzdeki yıl dönüştürülerek inovasyon ve bilim haftası olarak yapılacağını belirten Gülle, ihracat yapan firma sayısını artırmak için Anadolu’da mentorluk/akıl hocalığı programını devreye alacaklarını bildirdi. Gülle, Çin ile süren pozitif siyasi ilişkilerin ticarete de fayda sağladığını söyledi.



MEKTUPLAR PAHALI!



Toplatıda, TL ile ticarete önem verdiklerini, kurun oynaklığının arttığı dönemlerde TL ile ihracat yapmanın önemli olduğunu dile getiren Gülle, "158 ülkede ihracatımızın yaklaşık yüzde 10'unu TL karşılığında yaptık" dedi. Gülle, o dönemde ihracatçıların finansal sıkıntılarını çözmeye yönelik yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, ihracatçının en az kayıpla sıkıntıları atlatması yönünde bankalarla toplantı yaptıklarını anlattı. Gerek kur, gerek faiz, gerekse enflasyonun geri gelmesiyle finansal sıkıntıların aşılması yönünde kısmen rahatlama yaşadıklarını dile getiren Gülle, ancak teminat mektuplarında istedikleri aşamaya gelemediklerini, teminat mektuplarındaki yüksek oranın hala devam ettiğini bildirdi.



BANKALARA TEMİNAT RESTİ



Gülle, teminat mektuplarındaki sıkıntının bankalardan mı yoksa BDDK mevzuatından mı kaynaklandığına dair soruya karşılık, şu bilgileri verdi: "BDDK mevzuatından olduğunu zannetmiyorum. O günkü görüştüğümüzde bankaların sendikasyonlarını yenileme dönemiydi. Doğal olarak arka arkaya bankalarla ilgili bir not düşürme gelmişti. Doğal olarak da onlar kendileri açısından farklı bir pencereden bakıyordu. Her bankanın yaklaşımı farklıydı. Bugün de baktığınızda 2'den 4'e, 5'e hatta 6'yı bile isteyen bankalar olduğunu duymuştuk teminat oranlarında. Ama daha sonra bunun aşağı geldiğini biliyoruz. Hala yüzde 1'in üzerinde. Eskiden biz bunu binde 25'ler, 30'lar seviyesinde alıyorduk. Şu anda teminat mektubunu yüzde 1'le de alan var ama bu çok düşük."

Prof. Dr. Alkin de büyük bir firmanın yaşadığı teminat sorununu örnek göstererek şunları söyledi: “Firma bankadan kredi istiyor. O kredi kadar bankada mevduatı var. Banka yüzde 1.5 istiyor teminat mektubu için. Firma o zaman mevduatımı çeker kullanırım deyince yüze 1’e çekiyorlar.”