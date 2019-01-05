Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Savunma Sanayii Başkanlığı 2018 yılı ihracatı dünya Avukat Metin Uracin
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş
Yılın ilk açılışını yaptı
Yılın ilk açılışını yaptı
Starbucks'ı geçecek
Starbucks'ı geçecek
Gram altında rekor
Gram altında rekor

Kerevizin fiyatı üreticisini sevindirdi

- İzmir'in Torbalı ilçesinde "tarlaların beyaz elması" olarak adlandırılan kerevize olan talep üreticisini sevindirdi - Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin: - "Bu sene ürün az, üreticilerimiz fiyatlardan memnun, pazar çok iyi ve satışlar mükemmel"

Kerevizin fiyatı üreticisini sevindirdi
banner17

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - İzmir'de kereviz üretimi geçen yıla göre azaldı ancak fiyatların artması üreticiyi memnun etti.

Türkiye'nin önde gelen sebze üretim merkezlerinden Torbalı ilçesinde kereviz ekili bahçelerde hasat devam ediyor.

Ovadaki yaklaşık 5 bin dekar arazide devam eden hasatta işçiler soğuk ve yağışlı havaya rağmen "tarlaların beyaz elması" olarak adlandırılan kerevizleri toprağın altından çıkarıyor.

Düşük kalorisi nedeniyle tercih edilen sebzeler arasında yer alan kereviz, temmuz-eylül aylarında toprakla buluşuyor, kasım ayından itibaren tek tek sökülerek traktörlere yükleniyor.

Tazyikli su altında çamurlarından arındırılan ürünler İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere yurt genelindeki haller ve marketlere yönlendiriliyor.

Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge çiftçisinin ana geçim kaynakları arasında yer alan kerevizin yıldan yıla üretim alanlarının büyüdüğünü ifade etti.

Sağlıklı beslenme ve diyet programlarında tavsiye edilmesi nedeniyle talebin her geçen gün arttığına dikkati çeken Girgin, bu sezon iklimsel koşullar nedeniyle üretimde bir miktar gerileme yaşandığını kaydetti.

Girgin, "Geçen sezon üretim yüksekti, tarla çıkışı fiyatlar da 1,5-2 lira seviyesindeydi. Bu sene 4 lira civarında gerçekleşiyor. Bu sene ürün az, üreticilerimiz fiyatlardan çok memnun, pazar çok iyi ve satışlar mükemmel." dedi.

Kereviz üreticisi Nebi Karateke ise 220 dekarlık alanda kereviz ekimi yaptıklarını ve yaklaşık 850 tonluk bir üretim beklediklerini ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çiftçiIzmirKerevizPazarTorbalıüretici
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1