"Kesintisiz elektrik için 10 bin çalışan sahada teyakkuzda"

İSTANBUL (AA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'deki elektrik konusunda herhangi bir kesinti veya kısıntı olmadığını belirterek, "Sahada yaklaşık 10 bin arkadaşımız var, gerek TEİAŞ gerek elektrik dağıtım şirketleri bünyesinde. Tüm Türkiye’de mühendisinden teknisyenine kadar tüm arkadaşlarımız teyakkuz halinde ülkemizin yeni yıla kesintisiz, kısıntısız, güvenlikli ve güzel bir şekilde girmesi için fedakarca çalışıyorlar." dedi.

Albayrak, Ümraniye’de bulunan Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye (TEİAŞ) 4. Bölge Müdürlüğünde, Türkiye’deki yük tevzi merkezleri ve diğer bölge müdürlükleriyle canlı bağlantı yaparak elektrikteki durum hakkında bilgi aldı.

Bugün akşam üzeri Türkiye’nin ilk sondaj gemisini ziyaret ettiklerini anımsatan Albayrak, geminin üç bin metre deniz, 12 bin 200 metre toplam derinlikte sondaj kapasitesiyle çok müstesna bir gemi olduğunu anlattı.

Albayrak, geminin çok kısa süre içerisinde ilk sondajı için sahaya çıkacağını dile getirerek, “Malumunuz Türkiye’de özellikle elektrik iletim ve dağıtım altyapı noktasında öncelikle Dilovası bölgesindeki trafo merkezimizdeki arkadaşlarımızın test çalışmalarını denetlemek için ziyaret ettik. Başarılı bir şekilde sürecin ilerlediğine şahitlik etti.” diye konuştu.

Daha sonra TEİAŞ’ın 4. Bölge Müdürlüğüne yaptıkları ziyaret sırasında tüm Türkiye’deki 22 yük tevzi merkezi ve 9 trafo merkeziyle canlı bağlantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Albayrak şöyle konuştu:

“Tüm Türkiye’de herhangi bir kesinti veya kısıntı olmadan, elhamdülillah, sahadaki arkadaşlarımız elektrik altyapısını kesintisiz mükemmel bir şekilde devam etmesi için çalışıyor. Sahada yaklaşık 10 bin arkadaşımız var, gerek TEİAŞ gerek elektrik dağıtım şirketleri bünyesinde. Tüm Türkiye’de mühendisinden teknisyenine kadar tüm arkadaşlarımız teyakkuz halinde ülkemizin yeni yıla kesintisiz, kısıntısız, güvenlikli ve güzel bir şekilde girmesi için fedakarca çalışıyorlar. Bu vesileyle bütün ülkemize, milletimize yeni yılının hayırlar, güzellikler getirmesini, ülkemizin birliğine ve dirliğine, güçlü ve dimdik bir şekilde, 15 Temmuz ruhuna yakışır bir şekilde girmesi için Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz. Bizlerin ve hükümetimizin daha çok çalışarak, milletimizin duasıyla da çok büyük güzelliklere vesile olmasını niyaz ediyorum.”

- “Al bu kirazdan, kalmaz birazdan”

Bakan Albayrak, konuşmasından sonra basın mensupları ve çalışanlara baklava ikram etti.

Albayrak, “Al bu kirazdan, kalmaz birazdan” diyerek tek tek ikramda bulundu.