Kesintisiz iletişim için 6 ayda 2,6 milyar lira harcandı

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bu yılın haziran sonu itibarıyla sayıları 76,6 milyona yükselen mobil abonelerin kesintisiz iletişimi için Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve diğer işletmeciler tarafından yılın ilk 6 ayında yapılan yatırım tutarının 2,6 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Bakan Arslan, AA muhabirine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 2017 yılı 2. çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"nu açıkladı.

Haberleşme sektöründeki sabit telefon hizmeti abone sayısının geçen yıl sonu itibarıyla 11,1 milyon, makineler arası iletişim (M2M) abonesinin ise 4 milyon olduğunu anımsatan Arslan, sabit hat abone sayısının 11 milyona gerilerken, M2M abone sayısının 4,2 milyona çıktığını bildirdi.

Mobil hat abone sayısının ise 76,6 milyon yükseldiğini belirten Arslan, "Şu anda mobil telefonda penetrasyon oranı yüzde 96'ya ulaşmış durumda. Makineler arası iletişim abone sayısı ve 0-9 yaş aralığındaki nüfusu çıkardığımızda, mobil penetrasyon oranı yüzde 108,2'yi buluyor yani vatandaşlarımızın önemli bir bölümü hala iki, hatta üç mobil hat kullanıyor." dedi.

- "İletişimde 4,5G hızla yaygınlaşıyor"

Arslan, 2017'nin ilk üç ayında ortalama 426 dakika olan mobil hat kullanım süresinin ikinci çeyrekte 441 dakikaya yükseldiğini ifade ederek, mobil telefonlarda görüşme süresi bakımından Türkiye'nin, bir önceki dönemde olduğu gibi Avrupa ülkeleri arasında ilk sıradaki yerini koruduğunu kaydetti.

Arslan, geçen yıl kullanıma giren ve daha yüksek mobil veri hızı sağlayan 4,5G hizmetlerinin yaygınlığının giderek arttığına işaret ederek, bu yılın haziran sonu itibarıyla 4,5G abone sayısının 59,9 milyona yükseldiğini söyledi.

Bazı vatandaşların cihazının veya SIM kartının 4,5G hizmetine uyumlu olmaması nedeniyle aktif olarak bu hizmeti kullanabilenlerin sayısının 24,9 milyon olduğunu anlatan Arslan, "Mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 3 gigabayt seviyesindeyken, cihazı ve SIM kartı 4,5G hizmetine uygun olan 4,5G abonelerinin data kullanımı ise aylık 6,3 gigabayt oldu. 4,5G aboneleri diğer 3G abonelerine göre iki katın üzerinde internet kullanıyor." diye konuştu.

- "Mobil altyapıya 1 milyar 870 milyon liralık yatırım"

Bakan Arslan, haberleşme altyapısında Ar-Ge ve altyapı yatırımlarının aralıksız sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Haberleşme ve bilişim sektörü, dünyanın en hızlı gelişen sektörleri arasında yer alıyor. Bu alanlarda başarılı olunması için hem Ar-Ge faaliyetlerine önem verilecek hem de altyapıya ve yeni teknolojiye yatırım yapılacak. Bunu bilen mobil şebeke firmalarımız da yatırımlarını dur durak demeden yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Türk Telekom ile mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarının yaklaşık 1,13 milyar lira olarak gerçekleştiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Yılın ilk altı ayında sadece mobil şebeke işletmecilerimiz tarafından yapılan yatırım tutarı 1 milyar 870 milyon lirayı buldu. Diğer haberleşme sektörü firmalarımızın yatırımları ise 720 milyon liraya yaklaştı. Altı ayda ülkemiz haberleşme altyapısına özel sektörümüz tarafından yapılan yatırım tutarı 2 milyar 600 milyon liraya yaklaştı ancak bizim firmalardan daha büyük beklentilerimiz var. Firmalarımızın ne olursa olsun Ar-Ge'ye yapılan yatırımı daha da artırmalarını bekliyoruz. Bilginin güç olduğu bir dünyada özellikle haberleşme sektöründe kendi ürününü üretmek en büyük güçtür."

- En çok "eve kadar fiber" tercih ediliyor

Bakan Arslan, 4,5G hizmetlerinde büyük öneme sahip fiber altyapı ve fiber abone sayısının da önemli ölçüde artırıldığına işaret ederek, fiber altyapı uzunluğunun son bir yılda yaklaşık yüzde 9,6 artarak 277 bin kilometreden 304 bin 503 kilometreye yükseldiğini söyledi.

İnternet abone sayısının, bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,1 arttığını dile getiren Arslan, vatandaşların fiber internet hızını istemesi dolayısıyla en yüksek artışın yüzde 28,3’le "eve kadar fiber" teknolojisinde olduğunu, bunu yüzde 23,3 ile "mobil cepten internet" tercihinin izlediğini bildirdi.

Arslan, 2017 yılı ikinci çeyrekte toplam mobil trafik miktarının da 63,84 milyar dakika olurken sabit trafik miktarının yaklaşık 1,91 milyar dakikada kaldığını kaydetti.