Kesintisiz iletişim için yaklaşık 61 milyar lira harcandı

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Mobil haberleşmede 3G'ye göre 10 kat daha hızlı iletişim imkanı veren 4,5G teknolojisinin kullanılmaya başladığı Türkiye'de 2011 yılından bu yana Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TT Mobil ve diğer işletmeciler tarafından 60 milyar 975 milyon 899 bin 640 liralık yatırım yapıldı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan pazar verilerinden derlediği bilgiye göre, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TT Mobil ve diğer işletmeciler tarafından 2011'de 5 milyar 600 milyon 663 bin liralık yatırıma imza atıldı. 2012'de 5 milyar 761 milyon 549 bin lira, 2013'te 5 milyar 462 milyon 402 bin lira, 2014'te de 5 milyar 670 milyon 234 bin lira tutarında yatırım gerçekleştirildi.

İşletmeciler en fazla yatırımı, yaklaşık 17 milyar 275 milyon lirayla 4,5G ihalesinin olduğu 2015 yılında yaptı. 2016'da 7 milyar 427 milyon 592 bin liralık yatırım hayata geçirilirken, 2017'de 8 milyar 154 milyon 243 bin liralık rakam kayıtlara geçti. Eylül 2018 sonu itibarıyla da 5 milyar 624 milyon 241 bin liralık yatırım gerçekleşti.

Böylece 2011 yılından geçen yılın eylül ayı sonuna kadar kesintisiz iletişimin sağlanması amacıyla işletmeciler tarafından yapılan yatırımın tutarı 60 milyar 975 milyon 899 bin 640 lira oldu.

Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri, 4,5G olarak bilinen IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi sonucunda oluşan bedellerin de etkisiyle en fazla yatırımı 2015'te gerçekleştirmiş oldu.

Yıllık yatırım bilgilerine bakıldığında ise geçen yılın 9 ayında en fazla yatırımı 1 milyar 479 milyon 502 bin lira ile Turkcell yaptı. Turkcell'i sırasıyla 1 milyar 175 milyon 463 bin lira ile Türk Telekom, 739 milyon 307 bin lirayla TT Mobil, 713 milyon 554 bin lirayla da Vodafone izledi. Böylece geçen yılın 9 ayında, Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin toplam yatırım miktarı 4 milyar 107 milyon 828 bin lira oldu. Bu dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri dışında kalan işletmecilerin yatırım tutarı ise 1 milyar 516 milyon 412 bin lira oldu.

Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TT Mobil ve diğer işletmecilerin 2011-2018 döneminde gerçekleştirdikleri toplam yatırım tutarları şöyle:

Yıllar

Yatırım Miktarı (TL)

2011

5.600.663.429

2012

5.761.549.321

2013

5.462.402.022

2014

5.670.234.125

2015

17.274.973.984

2016

7.427.592.586

2017

8.154.243.170

2018 (9 ay)

5.624.241.003

Toplam

60.975.899.640