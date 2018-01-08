Kesme çiçekçilikte çeşit sayısının artırılması hedefi

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, dış mekan süs bitkilerinde ve kesme çiçeklerde yabancı orijinli bitkilerin payının azaltılarak, çeşitliliğe gidilmesi gerektiğini bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, ticari anlamda dünyada 50'den fazla ülkede kesme çiçek üretildiğini, süs bitkileri sektörünün pek çok ülkede ve Türkiye'de önemli gelişmeler gösterdiğini belirtti.

Örtü altı süs bitkileri yetiştiriciliğinin, kesme çiçek, iç-dış mekan süs bitkileri, saksılı bitkiler, süs ağaç ve fideleriyle çiçek soğanları yetiştiriciliğini kapsadığına işaret eden Bayraktar, Türkiye'nin, mevcut iklim ve coğrafi yapısıyla kesme çiçek üretimi açısından büyük olanaklara sahip ülkelerin başında geldiğini vurguladı.

Bayraktar, süs bitkileri sektöründe, genel olarak yabancı orijinli bitkiler kullanıldığına, dış mekan süs bitkilerinde ve kesme çiçeklerde, ürün çeşitliliğinin yetersiz kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gerek dış mekan süs bitkilerinde gerekse kesme çiçeklerde yabancı orijinli bitkilerin payını azaltmalı, çeşitliliğe gitmeliyiz. Desteklerle yeni çeşitler geliştirilmelidir. Ülkemiz, 4 bine yakını endemik olmak üzere 12 binden fazla çeşidiyle tam bir bitki cenneti. Zengin gen kaynaklarımız ve doğal floramız değerlendirilmeli, yerli doğal bitkiler kültüre alınmalı, uygulamalarda ve dış ticarette bu bitkiler kullanılmalıdır. Bunlar yapılırsa ülkemiz rekabette öne geçer."

Süs bitkisi üretiminde modern üretim tekniklerinin kullanımının teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizen Bayraktar, "Birim alandaki verimlilik, üretimde kalite, depolama tekniklerinin geliştirilmesi, raf ve vazo ömrünün uzatılması konularında çalışmalar artırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, düşük faizli, uzun vadeli yatırım ve işletme kredisi veya değişik kaynaklardan hibeyle sektörün desteklenmesi gerektiğini belirterek, süs bitkilerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi gerektiğini ifade etti.