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Kestane ihracatında rekor artış

- Kalitesi ve lezzeti nedeniyle ilgi gören Türk kestanesinde ihracat, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artarak 10 bin tonu geçti - Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Tarhan: - "İyi bir hasat dönemi geçirdik. Kestaneyi ham madde olarak ihraç ediyoruz" - İhracatçı Akif Öztürk: - "Dünyanın en kaliteli ve tatlı kestanesi bizde. Üretim ve pazar anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz"

Kestane ihracatında rekor artış
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AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Türkiye'nin, üretiminde dünya ikincisi olduğu kestanede, bu yıl artan rekolteyle birlikte ihracatta miktar bazında yüzde 80 artış yakalandı.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye geneli kestane ihracatı, ocak-kasım döneminde miktar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artarak 5 bin 971 tondan 10 bin 743 tona çıktı. İhracattan elde edilen gelir de yüzde 55 artışla 37 milyon dolara ulaştı.

35 ülkeye ihracatı yapılan kestane 8 bin 630 tonla en fazla İtalya'ya ve bin tonla Lübnan'a gönderildi.

Ülkede yıllık 60 bin ton rekoltesi olan kestanenin 20-25 bin tonluk kısmı Aydın'da üretiliyor.

Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kestane üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldıklarını söyledi.

Verimli bir hasat sezonu geçirdiklerini belirten Tarhan, geçen yıl 22 bin ton olarak gerçekleşen rekoltenin bu yıl 25 bin tona çıktığını ifade etti.

Üreticilerin topladıktan sonra dikenlerinden ayrılması için "dökek" adı verilen kuyularda depoladığı kestaneleri işlenmek üzere fabrikalara gönderdiğini anlatan Tarhan, şöyle konuştu:

"İyi bir hasat dönemi geçirdik. Hem yerli pazar hem de ihracatta önemli bir yere sahibiz. Kestaneyi ham madde olarak ihraç ediyoruz. En fazla ihracat yapılan ülke 8 bin tonla İtalya. Bu ülke gıda sanayisinde oldukça gelişmiş durumda. Kestane unundan bebek mamasına kadar her yerde kullanıyorlar. Türkiye'de ise genelde taze tüketiliyor ya da gıda sanayinde kullanılıyor. Kolay soyulması ve depolamada uzun ömürlü olmasından dolayı yurt dışında çok fazla tercih ediliyor."

- Kurlar ihracatı etkiledi

Tarhan, ihracatın artmasına rağmen döviz kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle ihracat fiyatının kilogram başına ortalama 3,9 dolardan 1,9 dolara gerilediğini, bu nedenle döviz gelirinde bekledikleri artışın yakalanamadığını söyledi.

Üretici ve ihracatçı Akif Öztürk, sezonun önceki yıllara oranla iyi geçtiğini belirterek, "Bu sene çok kaliteli kestane toplandı. Dünyanın en kaliteli ve tatlı kestanesi bizde. Taleplere göre satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Üretim ve pazar anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.

İhracatçı Halil İbrahim Ören de Türk kestanesinde katma değerin artırılması gerektiğine dikkati çekerek, "Kurlardaki hareketlenmeden dolayı istediğimizi tam olarak alamasak da şükür diyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl çok daha iyi olacaktır." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
IhracatKestaneüretim
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