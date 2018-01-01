Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Jandarma Arama Kurtarma kovalamaca cityscape JAK
Ekmekte yeni dönem
Ekmekte yeni dönem
Sinemada rekor kırıldı
Sinemada rekor kırıldı
Otomobil fiyatı artabilir
Otomobil fiyatı artabilir
70 bin konut yapacak
70 bin konut yapacak
ÖİV 53 lira olacak
ÖİV 53 lira olacak

KGF kefaletindeki krediler için düzenleme

- Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve bu nedenle azami vade sürelerinin aşılması durumunda söz konusu sürelere en fazla 36 ay ilave yapılabilecek

KGF kefaletindeki krediler için düzenleme

ANKARA (AA) - Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve bu nedenle azami vade sürelerinin aşılması durumunda söz konusu sürelere en fazla 36 ay ilave yapılabilecek.

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KGF kefaletinden yararlanabilmek için KOBİ vasfına sahip işletmeler ve KOBİ kapsamında sayılan esnaf ve sanatkar, serbest meslek mensubu, tarımsal işletme ve çiftçiler ile KOBİ tanımı dışında kalan diğer işletmelerin kredilerinin, krediye başvuru sırasında donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve izlenen alacaklar niteliğinde bulunmaması gerekecek.

Vade süresi asgari 6 ay, azami 5 yıl olan işletme kredilerinde anapara ödemesiz dönem en fazla 1 yıl olacak. Asgari vadesi 6 ay, azami vadesi 10 yıl olan yatırım kredilerinde ise anapara ödemesiz dönem en fazla 3 yıl olarak uygulanacak. Ödemesiz döneme ilişkin faizler azami 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuk ve tahsil edilecek, ihtiyaç duyulması halinde ödemesiz döneme 1 ay ilave yapılabilecek.

Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve bu nedenle belirtilen vade sürelerinin aşılması durumunda, azami sürelere en fazla 36 ay eklenebilecek. Kredilerin 36 ay şartına uyulmak suretiyle birden fazla kez yapılandırılması söz konusu olabilecek.

Hazine Müsteşarlığı, daha önce kefalet verilen tutarlar hariç olmak üzere, kefalet verilen azami kredi vadesini ve anapara ödemesiz dönemini, kefalet oranını, yararlanıcı türleri için kefalet limitleri ile komisyon tutar veya oranını belirleyebilecek ve değiştirebilecek.

Müsteşarlık, işletme hesabındaki tutarın 25 milyon liranın altına düşmesi durumunda işletme hesabına hesap bakiyesi 250 milyon lirayı geçmeyecek şekilde destek hesabı aracılığıyla aktarım yapabilecek.

KGF, destek hesabına aktarılan tutarın tamamını en geç takip eden iş günü işletme hesabına aktaracak.

Müsteşarlık ve KGF arasında imzalanan protokoller kapsamında KGF tarafından verilmiş kefaletler aynı koşullarda devam edecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KGFResmi GazeteVade
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5