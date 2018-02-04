KGF teminatlı destekler devamlı hale getirilecek

DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DERMENCİOĞLU - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredilerin 2017'de önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini, bunun devam ettirileceğini belirtti.

Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada TBMM Başkanlığına sunulan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nın önemli değişikler içerdiğine dikkat çekti.

Tasarıda ihracatçının beklediği KDV ile ilgili düzenlemelerin de bulunduğunu aktaran Zeybekci, şöyle konuştu:

"İhracatçının uzun süredir beklediği, iade edilecek KDV ile ilgili katlandığı yükün sonuçlandırılmasıyla ilgili düzenlemeler var. (Mevcut uygulamada) Yatırımlarda, yatırım maliyetlerinde, ithalata KDV muafiyeti vardı. Daha doğrusu yatırım teşvik belgesi alındığı zaman KDV ödenmeden ithalat yapılabiliyor ama yerli mal veya makine kullanıldığında KDV ödemek gibi maalesef teşvikin mantığına aykırı bir uygulama vardı. O anlamda düzenleme var. Yerli makine kullanımlarına da yurt içinde satın almalarda, yatırım malı olmak şartıyla KDV muafiyeti getiriyoruz."

Üretimi ve ihracatı destekleyen düzenlemelerin TBMM'de görüşüleceğini ifade eden Zeybekci, Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi'nde de son aşamaya geldiklerine işaret etti.

Sistemin çok yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek bir toplantıda açıklanmasının öngörüldüğünü dile getiren Zeybekci, "Bu kapsamda ilk etapta 80 milyar liralık projeye teşvik vereceğiz. Türkiye olarak belirlediğimiz alanlarda ve teknolojilerde, en çok teknoloji açığı, cari açık ve dış ticaret açığı verdiğimiz alanlarda kendi devlerimizi yaratma teşvikidir bu.

Yatırım yapan şirketlerimize, yerli veya yabancı hiç fark etmiyor, bizim istediğimiz alanlarda yatırım yapmak kaydıyla yatırım yaptığı miktar kadar teşvik vermektir hemen hemen. En kısa sürede bitirip ilk etapta 80 milyar liralık teşvik belgesini vereceğiz, ardından da devam edecek, yıl sonuna kadar da çok büyük bir rakama ulaşacağımıza inanıyorum."

- Teşvik belgelerindeki artış

Bakan Zeybekci, geçen yıl önceki yıla göre verilen teşvik belgelerinde yüzde 81 artış yakalandığını belirterek KOBİ'ler, esnaf ve sanatkar ile tarım sektörüne desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

KGF teminatlı kredi desteklerine de dikkat çeken Zeybekci, "2017'de hakikaten çok büyük bir fonksiyon yerine getiren KGF teminatlı destekler devamlı hale getirilecek. Tabii bunun en büyük kısmı da yine esnafımıza, yine KOBİ'mize, yine ihracatçımıza..." diye konuştu.

Bakan Zeybekci, Türkiye'nin ihracatını artırmak için önemli rol oynayan yurt dışındaki Türk Ticaret Merkezlerinin sayısının artması için de çalışma yapıldığına işaret etti.

Bu merkezlerin kurulmasına 3 milyon dolara kadar destek verdiklerini dile getiren Zeybekci, "Türk Ticaret Merkezlerinin dünyanın hemen hemen her yerinde çok güçlü bir şekilde yer almasını istiyoruz. Bazı yeni düzenlemeler yapacağız. İnşallah şu anda 14 merkezimiz var dünyada, çok daha hızlı bir şekilde dünyanın her yerinde bunlar olacak." dedi.