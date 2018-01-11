KGF teminatlı enstrümanı kalıcı hale getiriyoruz

İZMİR (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredilerin geri dönme oranının yüzde 98 ile bankacılık sistemi performansının üzerinde olduğunu belirterek, bu enstrümanı en küçük esnafın da kullanabileceği şekilde kalıcı hale getireceklerini söyledi.

İzmir'de Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi üyesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, Ege ekonomisinin bir uyanış içinde olduğunu, bölgenin ihracat ve teşvik belgesi kullanım rakamlarının ülke ortalamasının üzerinde arttığını belirtti.

İzmir'de serbest bölgelerin öne çıkması konusunda çalışmalarının bulunduğuna işaret eden Zeybekci, Ege Serbest Bölgesi'ndeki ihracatın 2017'de önceki yıla göre yüzde 12 arttığını dile getirdi.

Zeybekci, "Bir şehrin bir şeyle öne çıkması lazım. İzmir'in de serbest bölgeler konusunda öne çıkması için misyon biçtik. Ege Serbest Bölgesi tek başına 1980 yılındaki Türkiye'nin ihracatını yapar hale geldi. Burada 21 bin 158 kişi çalışıyor. Hedefimiz İzmir'deki serbest bölgelerde 60 bin kişinin çalışması. Bunun için Serbest Bölgeler Kanunu'nu değiştirdik." dedi.

Bakan Zeybekci, bir gazetecinin "Tunus'tan zeytinyağı ithalatı yapılabileceği konusundaki değerlendirmelerin zeytin üreticilerinin tepkisine neden olduğunu" ifade etmesi üzerine Bakan Zeybekci, Türkiye'de zeytin sektörünü kendilerinden daha çok düşünen kimsenin olmadığını, son 15 yılda gelinen noktanın ortada olduğunu vurguladı.

Zeytine verilen desteklerle ağaç sayısını iki katına çıkardıklarının altını çizen Zeybekci, şöyle konuştu:

"Kendimize yeten zeytin ve zeytinyağı kapasitemiz var. Yaklaşık olarak 250-300 bin ton arasında zeytinyağı üretiyoruz. Tunus'ta 2006 yılında imzalamış olduğumuz Serbest Ticaret Anlaşması'ndan sonra biz Tunus'a 1 milyar dolar ihracat, 200 milyon dolar da ithalat yapıyoruz. STA bize artı yazmış. Bundan dolayı çok rahatsızlar. Temmuz ayında gittik. Tunus'tan alabileceğimiz tek ürün yok ortada. Fosfat alıyoruz. Gübre sanayinde kullanmak üzere. Bizim iyi niyetli bir şekilde 'sizden ithalatı artırıyoruz' dememiz lazım. Bunun için de size dünyada kimseye vermediğimiz bir imtiyaz verelim, 3 bin tonu geçmemek üzere ve Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yani Türkiye'de kullanmamak, ihraç etmek şartıyla sizden zeytinyağı alalım dedik. Bu da orada siyasi anlamda karşılık buldu."

- "Artık seçim ekonomileri uygulanamaz"

Bakan Zeybekci, bir gazetecinin "2019'da yapılacak seçimlerin bütçe performansında bir değişim yaratıp yaratmayacağı" konusundaki sorusuna ise cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile artık belirsizliğin ortadan kalktığını, öngörülebilir, sürdürebilir, 5 yıl kesintisiz güçlü iktidarların söz konusu olacağına dikkati çekti.

Siyaset alanındaki belirsizliklerin ekonomiyi etkilemesinin de önünün artık kapandığını bildiren Zeybekci, "Koalisyon mu olacak, tek başına iktidar mı olacak, kim kiminle ne yapacak... Artık böyle bir tartışma yok. Bizim 2017 yılı bütçe performansımıza bakın. Muhtemelen bütçe açığında yüzde 2 hedef koymuş olmamıza rağmen bu yüzde 1,5'lar seviyesine inecek. Bütçe açığı anlamında da dünyadaki itibarlı performanslardandır. 2017'de seçim yapmadık mı? 2016'da devasa bir işgal girişimiyle karşılaştık. Terörün her türlüsünün yaşandığı bir dönemden geçtik. Artık seçim ekonomileri uygulanmıyor ve uygulanamaz. Ekonomimizde çok net kararlar alındı. Bütçe açığı hedefimiz, cari açık hedefimiz, büyüme hedefimiz belli." değerlendirmesinde bulundu.

- KGF geri ödemelerindeki performans

Bakan Zeybekci, "KGF teminatlı kredilerde yeni açılımlar yapılıp yapılmayacağı" konusundaki bir soru üzerine ise bu kredilerin 2017'de Türkiye'nin büyümesini tetiklemesi anlamında etkili olduğuna işaret etti.

KGF teminatla kredilerle 210 milyar liralık bir büyüklüğün piyasaya sunulduğunu, geri ödemelerin de başladığını aktaran Nihat Zeybekci, şöyle devam etti:

"KGF teminatlı kredilerde geri ödemeler başladı. Son derece başarılı gidiyor. Kullandırılan kredilerin geri dönme oranları yüzde 98. Normal bankacılık sistemi içerisindeki performanstan daha yüksek. 2018 yılında da devam edecek. Bu enstrümanı kalıcı hale getiriyoruz. Geçici bir enstrüman değil kalıcı olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız da bitti. Birkaç hafta içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararı olarak bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni düzenlemeyle artık KOBİ'lerimizin bu kredileri kullanma mesafesini daha aşağı indiriyoruz. En küçük esnaf, usta seviyesindeki arkadaşlarımızın da kullanmasını daha uygun hale getiriyoruz."

Son dönemde hükümetin ihracata çok büyük destek verdiğini, bu konuda Maliye Bakanlığı'na özel olarak teşekkür ettiğini dile getiren Zeybekci, ihracatçının KDV yüklerinin giderilmesi için de bir çalışma yapıldığını söyledi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, şunları kaydetti:

"En son TİM ile yaptığımız toplantıda KDV ile ilgili gündeme gelen, ihracatçıların KDV maliyetini ve stokunu taşıması, iadelerin gecikmesi ve KDV oranı farkları sebebiyle ihracatçının üzerindeki yüklerin düzenlenmesi konularıyla ilgili çalışıyoruz, inşallah bir iki ay içinde sorun çözülecek. Burada Maliye Bakanlığı tarafında bir çalışma yapılıyor. Ama hedef kesin çözüm."









