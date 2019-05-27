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KGF'den KOBİ'lere yeni destek paketi

- Kredi Garanti Fonunun öz kaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan ve KOBİ'lere 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlayan "KGF Destek Kredisi Projesi" bugün itibarıyla uygulamaya konuldu

KGF'den KOBİ'lere yeni destek paketi
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ANKARA (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - Kredi Garanti Fonunun (KGF) öz kaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan ve KOBİ'lere 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlayan "KGF Destek Kredisi Projesi" bugün itibarıyla hayata geçirildi.

AA muhabirinin KGF'den edindiği bilgiye göre, KOBİ'ler, KGF Destek Kredisi sayesinde KGF kefaleti ve uygun maliyetlerle krediye erişim imkanına sahip olacak.

KGF'nin öz kaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan ve bugün itibarıyla uygulamaya konulan projeyle KOBİ'lere 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanıyor.

- Kredi yüzde 80 kefaletle kullanılabilecek

Söz konusu proje kapsamında KOBİ'ler azami 500 bin liralık krediyi yüzde 80 KGF kefaletiyle kullanabilecek. Portföy Garanti Sistemi ile kullandırılacak kredilerin vadesi 12 aya kadar geri ödemesiz olacak. Süre asgari 36 ay, azami 60 aya kadar uzatılabilecek.

KGF Destek Kredisi'nden yararlanmak isteyenler bugün itibarıyla Akbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Alternatif Bank, Halk Bankası, QNB Finansbank, VakıfBank, Denizbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankasına başvurabilecek.

- Reel kesim ve bankacılık sektörünün talebi

KGF Destek Kredisi Projesi, Avrupa Yatırım Fonunun KGF'ye sağladığı hibe fonla hayata geçirilen "KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı'nın devamı olarak planlandı.

COSME Programı'na gösterilen yoğun ilgi sonucu kısa sürede önemli bir kredi hacmine ulaşılmıştı. Hem reel sektörden hem de bankacılık sektöründen projenin devamı yönünde gelen talepler dolayısıyla KGF Destek Kredisi Projesi de uygulamaya konuldu.

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