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KGM'den “Ordu Çevre Yolu“ açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü: "Çevre Yolu'nda bakım-onarım amaçlı herhangi bir çalışma olmayıp, Büyükşehir Belediyesi ile eş zamanlı sürdürülecek çalışmaların ardından yol en kısa sürede trafiğe açılacaktır"

KGM'den “Ordu Çevre Yolu“ açıklaması
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Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM), Ordu Çevre Yolu'nda bakım-onarım amaçlı herhangi bir faaliyet olmadığı, Büyükşehir Belediyesiyle eş zamanlı sürdürülecek çalışmaların ardından yolun en kısa sürede trafiğe açılacağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, medyada yer alan "Ordu Çevre Yolu'nun sadece 52 gün dayandığı" içerikli haberler hatırlatılarak, yolun 10,7 kilometrelik kesiminin 3 Mart'ta, sıkışan şehir içi trafiğini bir an önce rahatlatmak amacıyla açıldığı ifade edildi.

Buna karşın Ordu Çevre Yolu'nun mevsim şartları nedeniyle yapılamayan bitümlü sıcak karışım asfaltın son tabakası olan aşınma imalatlarının tamamlanmasının planlandığı kaydedilen açıklamada, Çevre Yolu'nun sahil yoluna bağlantısını sağlamak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından binder seviyesinde tamamlanan bulvar yolunun aşınma tabakası imalatının ve Perşembe kavşak kolları tanzimlerinin yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

Çalışmaların hızlı bir şekilde bitirilebilmesi için hem Ordu Çevre Yolu hem de belediye imar yolunun trafiğe kapatıldığına işaret edilen açıklamada, "Çevre Yolu'nda, haberlerde yer aldığı gibi, bakım-onarım amaçlı herhangi bir çalışma olmayıp, Büyükşehir Belediyesi ile eş zamanlı sürdürülecek çalışmaların ardından yol en kısa sürede trafiğe açılacaktır." denildi.

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Ordu Çevre YoluKGM
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