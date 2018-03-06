Kibar dış ticarete metalik yıldız ödülü Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding’in dış ticaret şirketi olan Kibar Dış Ticaret, İDDMİB’in düzenlediği ödül töreninde ‘Alüminyum Sac & Levha ve Folyo Kategorisi’nde İhracatın Metalik Yıldızı ödülüne layık görüldü.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) bu yıl 8’incisi düzenlenen “İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni’ne İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz’ün yanı sıra T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan katıldı. Törende demir çelik eşya, alüminyum mutfak eşya, alüminyum inşaat aksamı, metallerden kilitler, metal mobilya, demir çelik döküm gibi 14 farklı kategoride 78 başarılı ihracatçı ödülün sahibi oldu. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Kibar Holding’in dış ticaret şirketi olan Kibar Dış Ticaret, ‘Alüminyum Sac & Levha ve Folyo Kategorisi’nde ödüle layık görüldü. Kibar Dış Ticaret adına ödülü Kibar Holding COO’su Haluk Kayabaşı ve Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör aldı.



4 kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor



Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, bu başarının alüminyum satışlarındaki yüksek performansı ile Assan Alüminyum’un ihracatından geldiğini açıkladı. 2017 yılını 265.500 tonluk sevkiyat rakamıyla hedeflere uygun olarak başarıyla tamamladıklarını ifade eden Göksal Güngör, “Bugün Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dört kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracatımız var. Hizmet verdiğimiz inşaat, otomotiv, ambalaj, dayanıklı tüketim gibi sektörlerin hepsinin farklı alanlarına yönelik önemli pazar paylarına sahip olduğumuz ürünlerimiz bulunuyor” dedi.



Satışların % 75’i dış piyasaya yapılıyor



Satışlarının yaklaşık yüzde 75’ini ihraç ettiklerini de bildiren Göksal Güngör, çeşitli ülkelerdeki lojistik tesisleriyle müşterilere özel tedarik zinciri çözümleri de sunduklarını kaydetti. Avrupa’daki etkinliklerini devam ettirirken Kuzey Amerika gibi bölgelerde de faaliyetleri artırdıklarını vurgulayan Göksal Güngör, “Global kültüre sahip bir şirket olma vizyonumuz doğrultusunda; Kuzey Amerika pazarına hizmet verecek Chicago ofisimizin varlığı ile önemli gelişmeler sağlamayı ve Almanya merkezli planladığımız Düsseldorf ofisi yapılanmamız ile de AB ülkelerinde daha da etkili olmayı hedefliyoruz” dedi.