Kibar Holding'e Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'nden 2 ödül

İSTANBUL (AA) - Kibar Holding, Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'nde "25. Yıl Jüri Özel Ödülü" ile "Çevre Ödülü"ne layık görüldü.

Kibar Holding'den yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nun ev sahipliğinde Wellborn Otel'de düzenlenen törene, iş dünyası ve yerel yönetimlerden çok sayıda kişi katıldı.

Holdingin Kocaeli'de bulunan ve içinde 6 grup şirketinin üretim yaptığı Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi, sahip olduğu atık su geri kazanım tesisiyle 25. Yıl Jüri Özel Ödülü'ne layık görülürken, grup şirketlerinden Hyundai Assan da büyük ölçekli işletme kategorisinde Çevre Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, "Kibar Holding olarak çevresel sürdürülebilirlik bizim her zaman üzerinde büyük bir özenle durduğumuz, çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiğimiz, öncelikli konularımızdan biri olmuştur. Bu sebeple kurulduğumuz günden bu yana tüm grup şirketlerimizle birlikte iş süreçlerimizi, ulusal ve uluslararası çevresel standartlara uygun şekilde dizayn ediyor, sadece şimdi değil, gelecekte de yaşanabilir bir dünyayı mümkün kılmak için faaliyetlerimizi büyük bir sorumlulukla yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Çevre konusundaki hassasiyetimizi sürdüreceğiz"





Kayabaşı, grup şirketlerinin tamamında çevre alanında uzmanlaşmış departmanlar bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Doğal kaynakların kullanımının azaltılması, iklim değişikliklerinde kaynaklanan risk ve fırsatlar, çevresel etkileri azaltılmış ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi gibi konular holding bünyemizde titizlikle yönetiliyor. Yatırımlarımızın önemli bir kısmının bulunduğu Kocaeli'de, bu yöndeki çalışmalarımızın Kocaeli Sanayi Odası tarafından da ödüllerle takdir edilmesi bizleri oldukça çok mutlu etti. Holding olarak şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de çevreyle ilgili üzerimize düşen bütün sorumlulukları büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye devam edeceğiz."