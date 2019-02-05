Kıdem tazminatı vergi iadesini geri alabilirsiniz

Kıdem tazminatında yaklaşık 180 milyon TL’lik vergi kesintisi iade edilecek. Kıdem arttıkça alınacak vergi iadesi tutarı yükselecek. 5 yıllık zaman aşımı 2019’dan geriye doğru hesaplanacak



Gelir vergisi kesilmediği için işçinin eline geçen kıdem tazminatı tutarında en az yüzde 15 oranında kazancı oluyor.



İADE TUTARI NEYE GÖRE YÜKSELİYOR?



Kıdem, ikale sözleşmesinde belirlenen miktar arttıkça ve vergi dilimi yüksek ise alınacak vergi iadesinin tutarı daha da yüksek olacak.



YÜZDE 35'LİK DİLİMDEKİLER NE KADAR ALACAK?



15 yıldır aynı işyerinde çalışıp Aralık 2017'de 200 bin lira tazminatla ayrılan işçi 24 bin lira alacak.



YÜZDE 15'LİK VERGİ DİLİMİ İÇİN ÖRNEK ÖDEME?



1 Ocak 2018'de işten 95 bin lira kıdemle ayrılan işçi yüzde 15'lik vergi diliminde bulunması nedeniyle yaklaşık 4 bin lira iade edilecek.



NE KADAR KAZANCI OLACAK?



Vergi kesilip kesilmediği çalışanın ayrıldığı iş yerinin muhasebesinden öğrenilebilecek. Hukuken kıdem tazminatı hakkına erişmiş işçiye, işveren kıdem tazminatı öderken gelir vergisi kesintisi yapılmıyor.



İşçi kıdem tazminatının ödendiği dönemde yüzde 15'ten yüksek bir vergi diliminde ise gelir vergisi kesilmemesi nedeniyle sağlanan kazanç artıyor.

