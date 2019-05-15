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KidZania dezavantajlı çocukların yanında

- KidZania İstanbul Üst Yöneticisi Ebru Timur: - “KidZania’da çocuklar meslekleri deneyimleyerek ideallerine kavuşuyor”

KidZania dezavantajlı çocukların yanında
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İSTANBUL (AA)- Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, açıldığı günden bugüne 100 binden fazla dezavantajlı çocuğu ücretsiz olarak konuk etti.

Şirket’ten yapılan açıklamaya göre, KidZania, son beş yıldır İstanbul’da çocukların 100’den fazla mesleği deneyimlemesini sağlıyor. Beşinci yaşının kutlandığı kampanya kapsamında KidZania’yı ziyaret eden her bir kişi için de bir dezavantajlı çocuk ücretsiz olarak ağırlanacak. Bu sayede bu sene boyunca binlerce dezavantajlı çocuk ücretsiz olarak misafir edilecek.

KidZania İstanbul Üst Yöneticisi Ebru Timur, çocukların bildiklerini arzuladığını ve KidZania’da çocukların meslekleri deneyimleyerek ideallerine kavuştuğunu belirterek, “Liderlik etmenin yanı sıra, ekip olmayı öğreniyor, yardımseverliği, paylaşmayı içseleştiriyor. ‘Daha İyi Bir Dünya İçin Kocaman Bir Kalbim Var’ diyen herkesle el ele vererek çocuklar için çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

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Ebru TimurKidZania İstanbul
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