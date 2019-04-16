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Kiğılı'ya "vergi teşekkürü plaketi"

- Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı: - "Vergi ödemek hepimizin vatandaşlık görevidir. Her zaman bu sorumlulukla hareket ettik ve vergilendirilmiş kazancın kutsallığına inandık. Kiğılı olarak ülkemizin kalkınması ve ekonomimizin güçlenmesi için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz"

Kiğılı'ya
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İSTANBUL (AA) - Vergi konusuna gösterdiği hassasiyet ve ülke ekonomisine katkılarından dolayı Kiğılı'ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, erkek hazır giyim sektörünün lider markalarından Kiğılı, özverili çalışmalarıyla ismini başarıyla duyurmaya devam ediyor.

30. Vergi Haftası dolayısıyla Kiğılı’ya bir ziyaret gerçekleştiren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi yetkilileri, vergi konusundaki duyarlılığı ve ülke ekonomisine katkılarından dolayı Kiğılı’ya teşekkür plaketi takdim etti.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çetin tarafından verilen teşekkür plaketini Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ve Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem ve Kiğılı Mali İşler Direktörü Özlem Almacı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, güçlü ve büyük Türkiye hedeflerinin gerçekleşmesinde bütün vatandaşlara önemli görevler düştüğüne belirterek, "Vergi ödemek hepimizin vatandaşlık görevidir. Her zaman bu sorumlulukla hareket ettik ve vergilendirilmiş kazancın kutsallığına inandık. Kiğılı olarak ülkemizin kalkınması ve ekonomimizin güçlenmesi için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
KiğılıVergi
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