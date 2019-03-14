Kılavuzluk hizmetlerine ilişkin düzenleme

ANKARA (AA) - Bir kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatının sahiplerinin, yetkilendirildikleri hizmet sahası dahilinde acentecilik ile sigortacılık gibi kıyı tesislerine ve gemilere hizmet veren işlerle iştigal edememesine ilişkin kısıtlama kaldırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle Türk boğazlarını kullanan gemilere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri bu yönetmeliğin kapsamı dışına çıkarıldı.

Esas işi liman işletmeciliği olmayan ve endüstriyel faaliyetlerini 1/1000 ölçekli aynı uygulama imar planı onama sınırlarının bütünlüğü içinde yürüten veya kümelenmiş bitişik bir sahada yer alan tersane veya gemi geri dönüşüm tesislerine yönelik kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetleri, bu işletmecilerin sahip olduğu bir kuruluş tarafından yapılabilecek. Bahse konu kuruluşun ortaklarının en az yüzde 80'i tesis işletmecileri, tesis işletmecilerinin ortakları veya birinci derece yakınlarından oluşacak.

Bu koşullar ile Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek kriterleri sağlayan kuruluşlar, talep etmeleri halinde, işin kendine has teknik özellikleri göz önünde bulundurularak genel müdürlük tarafından yetkilendirilebilecek. Bu şekilde yetkilendirilmiş teşkilatlar farklı bir hizmet sahasına yönelik hizmet izin başvurusunda bulunamayacak. Bu teşkilatlar, aynı liman başkanlığı idari sorumluluk sahası içerisinde bulunan ve tesis bütünlüğüne bitişik veya çok yakın bir kıyı tesisine yönelik olarak genel müdürlük tarafından gerekli görülmesi halinde yetkilendirilebilecek.

Bu teşkilatlar, yönetmeliğin, "Bir hizmet sahası içinde tek bir kılavuzluk kuruluşuna hizmet izni verilecek, bu kuruluş aynı hizmet sahasında römorkörcülük hizmeti veremez." hükmünden muaf tutuldu.



Değişiklikle, yönetmeliğin, "Bir kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatında şirket sahipleri, ortakları veya şirketi yönetmeye yetkili olanlar ile bunların birinci derece yakınları, doğrudan ya da dolaylı bir biçimde, kıyı tesisi işletmeciliği hariç olmak üzere yetkilendirilmiş oldukları hizmet sahası dahilinde ana acente, tali acente ve/veya koruyucu gemi acenteliği ile sigorta prodüktörlüğü, sigorta brokerliği, sigorta hasar eksperliği, taşıma işleri organizatörlüğü (forwarder) gibi kıyı tesislerine ve gemilere hizmet veren işlerle iştigal edemezler." hükmü de yürürlükten kaldırıldı.