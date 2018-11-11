Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine düzenleme

ANKARA (AA) - Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti veren kamu kurumu ve özel kuruluşlar tarafından elde edilen aylık gayrisafi hasılattan alınacak kamu payı yüzde 10'a çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığının, "Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmeti Vermekte Olan Kamu Kurumu ve Özel Kuruluşlar Tarafından Elde Edilen Hasılattan Alınacak Kamu Payı Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti veren kamu kurumu ve özel kuruluşlar tarafından elde edilen aylık gayrisafi hasılattan alınacak kamu payı yüzde 10'a çıkarıldı. Söz konusu karar, ay başında yürürlüğe girecek.

Öte yandan, Harcırah Kanunu uyarınca yurt dışı yer değiştirme giderinin mesafeye göre değişen kısmının hesaplanmasında esas alınan cetvellere, yenileri ilave edildi.



